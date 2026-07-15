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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Κόμπου - Κούπερ στο Λονδίνο: Αναβαθμίζουν τη συνεργασία τους σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων

 15.07.2026 - 16:15
Συνάντηση Κόμπου - Κούπερ στο Λονδίνο: Αναβαθμίζουν τη συνεργασία τους σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων

Την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την περιφερειακή σταθερότητα και τη θεσμική συνεργασία, επιβεβαίωσαν κατά τη συνάντησή τους την Τετάρτη στο βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο Λονδίνο, η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κόμπος.

Η Υβέτ Κούπερ υπογράμμισε ότι Λονδίνο και Λευκωσία συνεργάζονται στενά σε ζητήματα κοινής εξωτερικής πολιτικής, περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας. Αναφέρθηκε στην πρόσφατη επικοινωνία των δύο πλευρών μετά την επίθεση σε πλοίο με κυπριακή σημαία κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Ενώ παράλληλα, επανέλαβε τη σημασία που αποδίδει η βρετανική Κυβέρνηση στην ασφάλεια της Κύπρου και στον ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή.

Η Βρετανίδα Υπουργός συνεχάρη επίσης την Κυπριακή Δημοκρατία για την επιτυχημένη Προεδρία της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η Λευκωσία στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενη στις διμερείς σχέσεις, η κ. Κούπερ έκανε ιδιαίτερη μνεία στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι περίπου 300.000 Κύπριοι ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ 1,4 εκατομμύρια Βρετανοί επισκέπτονται την Κύπρο κάθε χρόνο.

Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντίνος Κόμπος τόνισε ότι, σε μια περίοδο σημαντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει να προσδώσει περισσότερο ουσιαστικό περιεχόμενο στη στρατηγική εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας, η αναβάθμιση των μηχανισμών επικοινωνίας σε θέματα ασφάλειας και άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη για έναν «ολοκληρωμένο, ουσιαστικό και προσανατολισμένο στα αποτελέσματα διάλογο», σημειώνοντας ότι κοινός στόχος των δύο χωρών είναι η αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους, παρά τις κατά καιρούς δυσκολίες που έχουν χαρακτηρίσει τις μεταξύ τους σχέσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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