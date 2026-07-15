«Εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μετά τις πρώτες ρωγμές»: Οι κάτοικοι της Κυψέλης μιλούν για τις ρωγμές κοντά στα έργα του Μετρό

Μιλώντας στο STAR, ο Κωνσταντίνος Σπυράκος Καθηγητής Αντισεισμικών κατασκευών ΕΜΠ σημείωσε ότι οι ρωγμές μπορεί να είναι και επιφανειακές και εξήγησε τη διαδικασία που χρειάζεται για να γνωρίζουν οι ειδικοί εάν πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα ή όχι. Σε κάθε περίπτωση τονίζει ότι πρέπει να μελετηθούν οι όποιες ζημιές.

«Μία απλή οπτική εξέταση δεν είναι επαρκής», σημείωσε και μίλησε για δύο σημαντικά σημεία. «Πρώτον, όταν το Μετρό εκτελεί εργασίες σε μία συγκεκριμένη περιοχή, γύρω από το σημείο είναι μία περιοχή που παρακολουθεί με διάφορα όργανα. Πρέπει όμως πριν ξεκινήσουν οι εργασίες να περάσει από τα κτίρια αυτά, να δει σε τι κατάσταση είναι και έτσι αν δημιουργηθούν αργότερα κάποιες βλάβες, να μπορέσει να συγκρίνει και να ξέρει τι έχει συμβεί».

Αναφερόμενος στο δεύτερο κρίσιμο σημείο είπε ότι «λόγω των ρωγμών που έχουν εμφανιστεί και θα πρέπει να αξιολογηθούν, η κατασκευή δεν έχει πλέον την ίδια αντοχή με πριν. Αν αυτές έχουν δημιουργήσει ανακατανομή των φορτίων στα δοκάρια. Αυτές τις φορτίσεις το κτίριο τις θυμάται και μετά έρχονται να προστεθούν σε μια σεισμική δόνηση και το κτίριο να αστοχήσει και για μικρότερο σεισμό που έχει μελετηθεί»

Η Πρωτοβουλία Κατοίκων υποστηρίζει ότι έχουν ήδη καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε περισσότερες από 20 πολυκατοικίες. Τα προβλήματα, όπως σημειώνουν, ξεκίνησαν την περίοδο που ο μετροπόντικας έσκαβε το υπέδαφος ανάμεσα στον σταθμό της πλατείας Κυψέλης και την Ευελπίδων, ενώ η πρόσφατη κατάρρευση κτιρίου στα Πετράλωνα μετέτρεψε την ανησυχία τους σε καθαρό τρόμο.

«Καθίζηση από την πρώτη εβδομάδα εργασιών του μετροπόντικα»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, κάτοικος της Κυψέλης, περιγράφει με δραματικό τρόπο την καθημερινότητά τους. «Το σπίτι μου βρίσκεται γύρω στα εκατό μέτρα από την πλατεία Κυψέλης και, όπως θα δείτε, με την έναρξη των εργασιών για την επέκταση της γραμμής του μετρό έχουν αρχίσει και εμφανίζονται μεγάλες ρηγματώσεις σε ολόκληρο το κτίριο. Οι περισσότερες ρωγμές είναι διαγώνιες και ξεκινάνε από τα πορτοπαράθυρα. Αυτό κυρίως οφείλεται στην καθίζηση που έχει γίνει στο έδαφος λόγω των εργασιών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, η ζημιά έγινε σχεδόν ακαριαία: «Ξεκίνησε κατευθείαν αφότου πέρασε ο μετροπόντικας. Πρέπει να ήταν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Κατευθείαν από την πρώτη εβδομάδα εμφανίστηκαν και, επειδή το φαινόμενο της καθίζησης δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα ενεργό, συνεχίζουν να εμφανίζονται είτε νέες ρηγματώσεις είτε να επεκτείνονται οι υπάρχουσες».

Η κατάσταση έχει οδηγήσει πολλούς κατοίκους στο να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, καθώς η οπτική εικόνα των κτιρίων προκαλεί ανασφάλεια. «Υπήρχαν ενοικιαστές οι οποίοι φύγανε με το που εμφανίστηκαν οι ρωγμές. Σε όλα τα διαμερίσματα έχουν ακριβώς ίδιες ζημιές. Όλα, από το υπόγειο μέχρι επάνω. Είναι περίπου 200 διαμερίσματα που είναι καταγεγραμμένα με ζημιές αυτή τη στιγμή, από την πλατεία Κυψέλης διαγωνίως μέχρι και την Ευβοίας, όπου έχει σταματήσει το έργο εδώ και ενάμιση-δύο μήνες», επισημαίνει ο κ. Κουτρουλάρης.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν παντελή έλλειψη ενημέρωσης για τις φάσεις της υπόγειας εκσκαφής, παρά το γεγονός ότι οι εργασίες γίνονταν σε απόσταση αναπνοής από τα θεμέλιά τους. «Είχαν έρθει, είχαν κάνει οπτικό έλεγχο πριν ξεκινήσουν τις εργασίες για να δουν αν υπάρχουν ήδη ρωγμές στα κτίρια. Μετά τοποθέτησαν αισθητήρες για να μπορούν να μετράνε την καθίζηση. Μετά, χωρίς να μας ειδοποιήσουν, ξαφνικά ένα βράδυ άρχισε να σείεται ο τόπος. Κατεβήκαμε στο δεύτερο υπόγειο και το νιώθαμε στα πόδια μας, γιατί πρέπει να έχουν σκάψει γύρω στα δέκα μέτρα και εμάς σκεφτείτε ότι το τελευταίο υπόγειο φτάνει στα οχτώ μέτρα βάθος. Δηλαδή πρέπει να είναι απόσταση δύο-τριών μέτρων από το ταβάνι τους. Το νιώθαμε στα πόδια μας ακριβώς από κάτω και δεν μας είχαν πει καν τι μέρα θα περάσει από κάτω», περιγράφει ο κ. Κουτρουλάρης.



«Αφότου εμφανίστηκαν οι ρωγμές, αρχίσαμε να τους καλούμε. Ερχόντουσαν, έκαναν ένα γρήγορο οπτικό έλεγχο και μας λέγανε ότι "εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τη στατικότητα των κτιρίων, να απευθυνθούμε σε ιδιώτες μηχανικούς", όπου το κόστος για μια στατική μελέτη είναι στα 30.000 ευρώ. Επίσης, δεν μας δίνουν καθόλου τα δεδομένα από τις μετρήσεις τους, ούτε για την καθίζηση ούτε για το οτιδήποτε. Αρνούνται γιατί λένε ότι είναι για προσωπική τους εταιρική χρήση. Κάναμε αίτημα στην πολεοδομία και ήρθε και μας έχει δώσει μια γνωμάτευση, η οποία επί της ουσίας λέει ότι όντως υπάρχουν ζημιές και ρηγματώσεις, αλλά για τη στατική επάρκεια του κτιρίου θα πρέπει να απευθυνθούμε ιδιωτικά σε μηχανικούς», σημείωσε ο ίδιος.

Το οικονομικό βάρος μιας τέτοιας μελέτης είναι δυσβάσταχτο για την περιοχή. «Τα δημογραφικά της Κυψέλης είναι άτομα συνταξιούχοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι με το ζόρι μπορούν να καλύψουν τα έξοδα των πολυκατοικιών τους έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει και στον πολύ μικρό σεισμό που θα έρθει στο μέλλον, σε δύο-τρία ρίχτερ τι μπορεί να γίνει. Γιατί το κτίριο αυτή τη στιγμή είναι λες και έχει υποστεί ένα μεγάλο σεισμό. Όταν έχεις στα πέντε μέτρα σου να σου σκάβει ο μετροπόντικας από κάτω και να γίνεται καθίζηση σε όλο το έδαφος... Και σκεφτείτε ότι δεν δέχονται καν να κάνουν γεωστατικές μελέτες για να δουν την καταλληλότητα του εδάφους. Δεν δέχονται να κάνουν καμία μελέτη όσο δεν υπάρχει κάποιος να τους αναγκάσει», τονίζει ο κ. Κουτρουλάρης.



Οι ζημιές δεν περιορίζονται στο εσωτερικό των διαμερισμάτων, καθώς οι μετατοπίσεις του εδάφους έχουν επηρεάσει τη συνολική δομή της γειτονιάς:



«Οι πόρτες και τα παράθυρα είχαν σκαλώσει όλα, δεν ανοίγανε. Όλη αυτή η ρωγμή είναι επειδή έχει σηκωθεί όλο το έδαφος. Άμα περπατήσεις, θα δεις ότι δεν είναι ισοκατανεμημένο. Δίπλα σε εμάς, ακριβώς εδώ πέρα, θα γίνει η κατεδάφιση όλου αυτού του κτιρίου και θα χτιστεί πολυκατάστημα –αυτός είναι παλιός κινηματογράφος, θα το πάρει μια εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει αντιστήριξη σε όλο αυτό το κομμάτι για να μην έχουμε ακριβώς αυτό που έγινε στα Πετράλωνα. Και επίσης, προτού ξεκινήσουν οι εργασίες ανέγερσης νέου κτιρίου και κατεδάφισης αυτού, πρέπει να γίνουν μελέτες κατά πόσο το έδαφος μπορεί να υποστεί κατεδάφιση τέτοιου κτιρίου. Δείτε όλη τη ρωγμή που πάει πάνω στις ταράτσες. Υπάρχει αποκόλληση μεταξύ των πολυκατοικιών. Δηλαδή δεν εφάπτονται πλήρως πλέον».



Οι κάτοικοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν τάσσονται κατά του έργου, αλλά απαιτούν να διασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα: «Τώρα θα παρουσιάσουμε το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, όπου ουσιαστικά θα γνωστοποιήσουμε τις απαιτήσεις μας, οι οποίες αφορούν δύο θέματα: την ασφάλεια και μετά την αποκατάσταση. Όταν εννοούμε ασφάλεια, να γίνουν όλες οι γεωστατικές μελέτες, να γίνουν στατικές μελέτες σε όλα τα κτίρια, να επαναπροσδιοριστεί ακριβώς το τι χρειάζεται για να συνεχίσει η επέκταση του μετρό, να γίνουν νέες μελέτες. Γιατί οι άνθρωποι μάλλον είναι ακατάλληλοι και επικίνδυνοι και θα καταστρέψουν τη μισή Αθήνα. Εμείς δεν είμαστε σε καμία περίπτωση ενάντια στο μετρό, γιατί είναι ένα τεράστιο έργο κοινής ωφέλειας, αλλά πρέπει να παραμείνει κοινής ωφέλειας και όχι να βγάλουμε το "κοινής" και να μείνει μόνο το "ωφέλειας". Σε δεύτερο χρόνο, όταν ξέρουμε ακριβώς σε τι κατάσταση βρίσκονται και τα κτίριά μας και το έδαφος, να αρχίσουν να γίνονται οι αποκαταστάσεις όπως ορίζει η επιστήμη, και όχι να έρθουν εδώ πέρα και απλά να σοβατίσουν όπου βλέπουν μια ρωγμή και μετά από δύο μήνες να εμφανιστούν πάλι. Να μη γίνουν μερεμέτια και μπακαλοδουλειές».



Ο κ. Κουτρουλάρης καταγγέλλει επίσης την προσπάθεια των υπευθύνων να αποποιηθούν τις ευθύνες τους επικαλούμενοι άγνοια για τη γεωλογική φύση της περιοχής: «Μας λέγανε ότι δεν ξέρανε καν ότι υπήρχαν ρέματα και ποτάμια στην Κυψέλη, το οποίο είναι ψέμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει ότι η Φωκίωνος ήταν ρεματιά. Θα πρέπει να το αναλάβει η κοινοπραξία, δηλαδή το Ελληνικό Μετρό και ο ΑΒΑΞ, με την επίβλεψη του κράτους, του Υπουργείου Υποδομών... δεν ξέρω ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας».





Παρέμβαση της Εισαγγελίας

Οι ρωγμές που εμφανίστηκαν προκάλεσαν εισαγγελική παρέμβαση. Ειδικότερα, δόθηκε εντολή από τον από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Αριστείδη Κορέα για την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με ρωγμές που προκλήθηκαν στα κτίρια.



Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και εάν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται σε κτίρια και αν υπάρχει κίνδυνος για τους ενοίκους των πολυκατοικιών.







Τι συνέβη με τον μετροπόντικα

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές με γνώση της πορείας του έργου, ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 παραμένει ακινητοποιημένος εδώ και περίπου 100 ημέρες, καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση για την ασφαλή επανεκκίνησή του. Το πρόβλημα εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της υπόγειας διαδρομής του στην περιοχή της Κυψέλης, όταν καταγράφηκαν ρηγματώσεις σε κτίρια.



Πληροφορίες, οι οποίες πάντως μένει να επιβεβαιωθούν, αναφέρουν ότι η μέγιστη καθίζηση που έχει καταγραφεί σε κτίριο φτάνει τα τρία εκατοστά, μέγεθος που φέρεται να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αρχικά ο μετροπόντικας σταμάτησε και κλήθηκαν ειδικοί από το εξωτερικό, οι οποίοι πρότειναν παρεμβάσεις στην κεφαλή του. Οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν και το μηχάνημα τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία για σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η επανεκκίνησή του συνοδεύτηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από νέες μετακινήσεις, με αποτέλεσμα ο μετροπόντικας να ακινητοποιηθεί εκ νέου.



Το βασικό ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αρμόδιοι είναι πότε και με ποιον τρόπο θα μπορέσει να επανέλθει σε λειτουργία το μηχάνημα, χωρίς να δημιουργηθούν νέες επιβαρύνσεις στα κτίρια της περιοχής. Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της ευθύνης, αλλά και του κόστους αποκατάστασης των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές.



Για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα

Παράλληλα, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη για την υπόθεση της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, με στόχο να δρομολογηθεί η αποκομιδή των μπαζών που προέκυψαν από την κατάρρευση.

Ειδικότερα, στη σύσκεψη για τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα συμμετείχαν εκτός από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδη Κορέα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς.

Τι αποφασίστηκε

Η σύσκεψη, διήρκησε μισή ώρα και αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να προχωρήσει η αποκομιδή των μπάζων.



Η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα και με την συνδρομή της περιφέρειας Αττικής εφόσον χρειαστεί προκειμένου να συλλεγούν τα μπάζα και να προχωρήσει το έργο των πραγματογνωμόνων οι οποίοι έχουν διοριστεί από την εισαγγελική αρχή για να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας.





Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες

Με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίνω, Χάρης Δούκας αναφέρει ότι ο Δήμος με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους, ενώ έκανε γνωστό ότι έθεσε το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών.



Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:



«Στην περιοχή της Κυψέλης που πραγματοποιούνται εργασίες του μετρό, παρατηρήθηκαν επικίνδυνες ρωγμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών.



Ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.



Έθεσα σήμερα το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών.



Παράλληλα, ζητώ συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση του Ελληνικού Μετρό.



Μάλιστα, υπάρχει ήδη προγραμματισμένη συζήτηση του σοβαρού αυτού θέματος στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.



Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα