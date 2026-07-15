ΕΔΕΚ: Προχωρούν στην υλοποίηση των αποφάσεων του Παγκύπριου Συνεδρίου τα συλλογικά όργανα - «Οφείλει στον κόσμο της να προχωρήσει»

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, ο Νίκος Αναστασίου, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, αφιερώθηκε σε μια τιτάνια προσπάθεια να συσπειρωθεί η ΕΔΕΚ και να πετύχει τον στόχο της παραμονής στη Βουλή.

Για την αφοσίωση του στην εξυπηρέτηση του καλού της ΕΔΕΚ, θα έχει την αιώνια ευγνωμοσύνη όλων των Εδεκιτών.

Παρά τη δυσάρεστη εξέλιξη, η ΕΔΕΚ είναι συντεταγμένο κόμμα και οφείλει στην ιστορία της και στον κόσμο της, να προχωρήσει.

Αρχικά:



• Θα συγκληθούν τα αρμόδια συλλογικά όργανα της ΕΔΕΚ, το Πολιτικό Γραφείο και η Κεντρική Επιτροπή, για να διαχειριστούν γενικότερα τις εξελίξεις.

• Το Πολιτικό Γραφείο και η Κεντρική Επιτροπή, ως τα μοναδικά αρμόδια όργανα, θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των αποφάσεων του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου της 5ης Ιουλίου 2026 (επισυνάπτεται το επίσημο πρακτικό του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασίου και τα υπόλοιπα μέλη της ηγεσίας).





