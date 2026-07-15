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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στον Πρωταρά: Φωτιά τύλιξε διαμερίσματα – Δραματική διάσωση ατόμου με κινητικά προβλήματα

 15.07.2026 - 15:19
Συναγερμός στον Πρωταρά: Φωτιά τύλιξε διαμερίσματα – Δραματική διάσωση ατόμου με κινητικά προβλήματα

Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Τετάρτης στον Πρωταρά, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικιστικό συγκρότημα, η οποία έθεσε σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η επέμβαση του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου ήταν ακαριαία, με τρία στελεχωμένα οχήματα να σπεύδουν άμεσα στο σημείο της κλήσης. Με την άφιξη των πυροσβεστών, διαπιστώθηκε ότι οι φλόγες είχαν ήδη επεκταθεί, επηρεάζοντας δύο διαμερίσματα —ένα στο ισόγειο και ένα στον πρώτο όροφο— με τους πυκνούς καπνούς να πνίγουν γρήγορα τη γύρω περιοχή.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, καθώς προτεραιότητα δόθηκε αμέσως στην προστασία των ενοίκων. Τα μέλη της Πυροσβεστικής εντόπισαν και απομάκρυναν έγκαιρα σε ασφαλές μέρος ένα άτομο με κινητικά προβλήματα, το οποίο βρισκόταν σε απέναντι διαμέρισμα που είχε καλυφθεί από τους καπνούς, αποτρέποντας έτσι τα χειρότερα.

Αυτή την ώρα, οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Οι πυροσβέστες επιχειρούν στο εσωτερικό των φλεγόμενων διαμερισμάτων με τη χρήση ειδικών αναπνευστικών συσκευών και εγκατάσταση σωλήνων νερού, προσπαθώντας να περιορίσουν τις ζημιές και να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι.

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