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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε φωτιά στη Πόλη Χρυσοχούς - Στη μάχη πτητικά μέσα - Προστατεύθηκαν κατοικίες

 15.07.2026 - 18:07
Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε φωτιά στη Πόλη Χρυσοχούς - Στη μάχη πτητικά μέσα - Προστατεύθηκαν κατοικίες

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε καλαμιώνα, κοντά στην Κοινότητα Χρυσοχούς, στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στο σημείο επιχείρησαν πέντε στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Πόλης Χρυσοχούς, Στρουμπιού και Πέγειας. Παράλληλα, στην επιχείρηση συνέδραμαν πέντε στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών, καθώς και προωθητής γαιών.

Από αέρος πραγματοποιήθηκαν αρχικά ρίψεις νερού από δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ στη συνέχεια δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συνέχισαν τις ρίψεις για την πλήρη ασφάλιση της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ η καμένη έκταση υπολογίζεται σε περίπου οκτώ δεκάρια, κυρίως σε κοίτη ποταμού. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης προστατεύθηκαν παρακείμενες κατοικίες και περιβόλι.

Όπως ανέφερε ο κ. Κεττής, έχει ήδη εντοπιστεί το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και θα ακολουθήσει διερεύνηση των αιτίων σε συνεργασία με την Αστυνομία.

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