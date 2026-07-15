Τρεις οι νεκροί από το σφοδρό τροχαίο στη Χαλκιδική: Κατέληξε και ο πατέρας της οικογένειας μετά την σύζυγο και το βρέφος τους

Το τροχαίο έγινε το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) όταν το αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαιναν οι γονείς με τα δύο παιδιά, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό. Από το όχημα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ ένας άνδρας και ένα ανήλικο παιδί απεγκλωβίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι έχοντας, κατά πληροφορίες, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο σημείο έφτασε άμεσα το ΕΚΑΒ και επιχείρησε με μία μηχανή ταχείας κυκλοφορίας ενώ στην συνέχεια έφτασαν στο σημείο τρία ασθενοφόρα όπου μετέφεραν τους τέσσερις επιβαίνοντες του αυτοκινήτου αλλά και τον οδηγό του βυτιοφόρου στο νοσοκομείο.

Δυστυχώς, ο πατέρας που είχε τραυματιστεί σοβαρά δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή στα Επείγοντα του νοσοκομείου Χαλκιδικής. Ο ανήλικος εξακολουθεί να νοσηλεύεται ενώ ο οδηγός του βυτιοφόρου είναι καλά στην υγεία του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα