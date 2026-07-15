Στεφάνου: «Εφικτός ο τερματισμός κατοχής και η επανένωση στο πλαίσιο ΔΔΟ»

Ο κ. Στεφάνου μιλούσε στην εκδήλωση καταδίκης των επετείων του πραξικοπήματος και της εισβολής του 1974, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου.

«Το «Δεν ξεχνώ» για όλους εμάς πρώτα απ’ όλα σημαίνει ότι ο αγώνας μας ενάντια στην τουρκική κατοχή της πατρίδας μας θα συνεχίζεται αμείωτα μέχρι την τελική δικαίωση του λαού μας: Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμένιων και Λατίνων», τόνισε. «Θα συνεχίζεται μέχρι να δικαιωθούν οι πρόσφυγές μας, οι οποίοι για πενήντα δύο χρόνια -και αρκετοί για 62 χρόνια- παραμένουν μακριά από τις πατρογονικές τους εστίες εκδιωγμένοι με τη βία των όπλων», πρόσθεσε.

«Ο αγώνας μας δεν πρόκειται να τερματιστεί αν δεν δικαιωθούν οι θυσίες των ηρώων μας, των αγνοουμένων, των εγκλωβισμένων, των τραυματιών, των αναπήρων, αιχμαλώτων, παθόντων, των γυναικών που κακοποιήθηκαν και βιάσθηκαν, κουβαλώντας τα ψυχικά τραύματα που τους βασανίζουν μέχρι και σήμερα», υπογράμμισε.

«Η δικαίωση του λαού μας μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από τον τερματισμό όσων η τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή έχουν προκαλέσει. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την επίτευξη λύσης, η οποία θα απελευθερώνει και θα επανενώνει τη χώρα και τον λαό μας», επεσήμανε.

Για το ΑΚΕΛ, ανέφερε ο κ. Στεφάνου, «η λύση του Κυπριακού ποτέ δεν ήταν κάτι το αόριστο. Πάντοτε είχε συγκεκριμένη βάση και προδιαγραφές, συγκεκριμένο πλαίσιο και περιεχόμενο», προσθέτοντας ότι «οι αγώνες και οι προσπάθειές μας για λύση εκκινούν από τον ιστορικό συμβιβασμό με την τ/κ πλευρά που είναι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα».

Την ίδια ώρα, σημείωσε πως «όταν εμείς ζητούμε από τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει για την επίλυση του Κυπριακού, πρέπει να είμαστε πειστικοί στις διεκδικήσεις μας». Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ τόνισε, επίσης ότι «η εγκατάλειψη της συμφωνημένης βάσης λύσης όχι μόνο δεν θα οδηγήσει σε κάτι καλύτερο, αλλά θα προκαλέσει την οριστικοποίηση της διχοτόμησης. Αυτό, δηλαδή, που στοχεύει η Τουρκία με τη θέση της για λύση δύο κρατών».

«Σε αντίθεση με ό,τι ισχυρίζονται ορισμένοι κύκλοι και κόμματα, στο πλαίσιο της ΔΔΟ είναι όντως εφικτός ο στόχος τόσο του τερματισμού της τουρκικής κατοχής, όσο και της επανένωσης», είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ.

“Στη βάση αυτή μπορεί να διασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι βασικές ελευθερίες του λαού μας. Μπορούν να διασφαλιστούν η μια και μόνη κυριαρχία, η μια ιθαγένεια και η μια διεθνής προσωπικότητα», συμπλήρωσε. «Μπορούμε να απαλλαγούμε από τις αποικιοκρατικές εξαρτήσεις και τις αναχρονιστικές δεσμεύσεις που μας επιβλήθηκαν στις Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου και να οικοδομήσουμε ένα κράτος σύγχρονο, δημοκρατικό, λειτουργικό και βιώσιμο το οποίο θα συνδιαχειρίζονται οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι», επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου «είναι λανθασμένη η προσέγγιση που επιχειρείται από κάποιους κύκλους, για εισαγωγή λεγόμενων «νέων» ιδεών για θέματα που είναι ήδη συμφωνημένα», προσθέτοντας ότι «η εισαγωγή «νέων» ιδεών σε συμφωνημένα θέματα θα προκαλέσει νέες εστίες διαφωνιών και η προοπτική της λύσης θα απομακρυνθεί αντί να έρθει πιο κοντά».

«Ζημιογόνα και επικίνδυνη είναι και η αντίληψη για συνέχιση αντί για τερματισμό του παρωχημένου και αναχρονιστικού συστήματος εγγυήσεων και μάλιστα με τη συμπερίληψη σ’ αυτό του ΝΑΤΟ,» υπογράμμισε.

«Το ΑΚΕΛ στηρίζει τη θέση του ΓΓ του ΟΗΕ για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν», είπε ο κ. Στεφάνου, εκφράζοντας τη θέση ότι «πρέπει να διαμορφωθεί ένας Οδικός Χάρτης στον οποίο όλα τα κομμάτια του παζλ της προσπάθειας για λύση, να μπουν στη θέση τους».

Σ’ αυτόν τον Οδικό Χάρτη, συνέχισε, «θα πρέπει να περιλαμβάνονται η διαδικασία για τη συμφωνία επί των συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί και, κατ’ επέκταση, του σημείου που διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις». «Θα πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνονται τα μέσα και τα χρονικά ορόσημα για αξιοποίηση θεμάτων που μπορούν να δημιουργήσουν δυναμική διάρρηξης του αδιεξόδου και επανέναρξης των διαπραγματεύσεων», συμπλήρωσε.

Διαβεβαίωσε ότι «το ΑΚΕΛ, ανεξαρτήτως αν βρίσκεται στην αντιπολίτευση, είναι πάντοτε έτοιμο να βοηθήσει εποικοδομητικά και δημιουργικά στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού. Αυτό έκανε στο παρελθόν, αυτό θα συνεχίσει να κάνει και τώρα. Γιατί για εμάς, το συμφέρον της Κύπρου και του λαού μας είναι πάνω απ’ όλα».

Ο κ. Στεφάνου συνέχισε λέγοντας ότι «εμείς στο ΑΚΕΛ το «Δεν ξεχνώ» το κάνουμε συνεχώς πράξη υπερασπιζόμενοι την ιστορική αλήθεια, ειδικά σήμερα, όπου η Δεξιά και η Ακροδεξιά έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους να την παραχαράξουν».

Στις μέρες μας, ανέφερε μεταξύ άλλων, «όπου ο φασισμός σηκώνει κεφάλι με την ενδυνάμωση της ακροδεξιάς, το «ποτέ πια φασισμός» γίνεται όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρος». «Οι παλαιότεροι πρέπει να θυμηθούν τις τραγωδίες που επισώρευσε ο φασισμός στην Κύπρο μας και οι νεότεροι πρέπει να μάθουν για τον ρόλο του στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας», τόνισε, σημειώνοντας πως «αυτό πρέπει να είναι το εγερτήριο των συνειδήσεων ενάντια στην ακροδεξιά, αλλά και ενάντια στις πολιτικές για κανονικοποίηση των πολιτικών της».

«Συνεχίζουμε λοιπόν τους αγώνες μας. Συνεχίζουμε, μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι να τερματίσουμε την τουρκική κατοχή, μέχρι να καταργηθούν τα διχοτομικά συρματοπλέγματα, μέχρι να κερδίσουμε το μέλλον που ονειρευόμαστε για μια Κύπρο ελεύθερη και ειρηνική για τα παιδιά της: Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους και Λατίνους», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ