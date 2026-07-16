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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα μας «κάψει» ο καιρός με 40αρι - Πότε θα τεθεί σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση

 16.07.2026 - 09:13
Θα μας «κάψει» ο καιρός με 40αρι - Πότε θα τεθεί σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση

Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολόγιας για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 14:00 μέχρι τις 16:30 το απόγευμα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Αρχικά σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που στα νότια παράλια θα παρατηρείται πρωινή τοπική ομίχλη και χαμηλή νέφωση, που σύντομα όμως θα διαλυθούν. Προοδευτικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, που στα ορεινά μετά το μεσημέρι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά μέχρι το απόγευμα στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα προσήνεμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια γύρω και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει γενικά κυρίως αίθριος, ενώ αργότερα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές.
Το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα παραμείνει κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

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