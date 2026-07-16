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ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στο Μπόντρουμ: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι, αγνοείται ο πατέρας και η αδερφή της

 16.07.2026 - 09:27
Τραγωδία στο Μπόντρουμ: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι, αγνοείται ο πατέρας και η αδερφή της

Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με τζετ σκι για μία οικογένεια από το Ιράκ στο Μπόντρουμ της Τουρκίας. Μία ανήλικη κοπέλα βρέθηκε ανοιχτά της Κω και διαπιστώθηκε ο θάνατός της ενώ αγνοείται ο πατέρας και η αδερφή της.

Όλα ξεκίνησαν πλησίον του Μπόντρουμ όταν η μητέρα της οικογένειας ειδοποίησε τις τουρκικές αρχές για ανατροπή τζετ σκι. Οι τουρκικές αρχές που έχουν την ευθύνη της επιχείρησης της θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης, ενημέρωσαν τις ελληνικές να συνδράμουν για να διαπιστωθεί αν παρασύρθηκαν από τα ρεύματα προς την Κω.

Το Λιμενικό εντόπισε μια ανήλικη χωρίς τις αισθήσεις της στα βορειοανατολικά της Κω. Η ανήλικη διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο της Κω όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται αφού παραμένουν αγνοούμενοι ο πατέρας και η αδερφή της ανήλικης. Ταυτόχρονα, έχει απογειωθεί και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως πέντε μποφόρ.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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