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ΔΙΕΘΝΗ

Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν

 15.07.2026 - 23:15
Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 3:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 22:00 στην Ελλάδα), αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο επιθέσεων σήμερα εναντίον του Ιράν. Τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια διεθνή θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο».


Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, έχουν αναφερθεί εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς. Όπως αναφέρει το ιρανικό δίκτυο αμερικανικά βλήματα χτύπησαν μια περιοχή κοντά στην πόλη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να κλίνει υπέρ της επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, έπειτα από διαδοχικές ενημερώσεις που έλαβε τις τελευταίες ημέρες από κορυφαίους συνεργάτες του, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Wall Street Journal.

Στο τραπέζι βρίσκονται σειρά στρατιωτικών επιλογών, μεταξύ των οποίων η εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στο Στενό του Ορμούζ, καθώς και βομβαρδισμός της οχυρωμένης εγκατάστασης Pickaxe Mountain, η οποία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για μυστικές πυρηνικές δραστηριότητες.

Nωρίτερα σήμερα o  πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν του αρέσει να δίνει προθεσμίες, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες.

«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει… Καλύτερα να φερθούν σωστά», είπε ο Τραμπ.

Χθες Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διαμηνύσει μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε «συμφωνία».

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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