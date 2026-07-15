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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πότε έρχονται βροχές και καταιγίδες: Αυτές τις ώρες και σε αυτές τις περιοχές - Ο καιρός μέχρι την Κυριακή

 15.07.2026 - 22:34
Πότε έρχονται βροχές και καταιγίδες: Αυτές τις ώρες και σε αυτές τις περιοχές - Ο καιρός μέχρι την Κυριακή

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν, κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί αργότερα, ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και αργότερα στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια γύρω και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν, κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, μέχρι 3 Μποφόρ και αρχικά, τοπικά στα παράλια μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά, ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Το Σάββατο και την Κυριακή, μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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