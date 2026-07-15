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ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη: Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας - Δημιούργησε το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα»

 15.07.2026 - 22:45
Θλίψη: Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας - Δημιούργησε το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα»

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, γιου της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του MEGA, που προβλήθηκε το 2002, ενώ αργότερα δραστηριοποιήθηκε και στον χώρο της μουσικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε ιταλική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του, Ρομπέρτο Καριέρε. Έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τη συμμετοχή του στο «Bar», το ριάλιτι του MEGA που προβλήθηκε το 2002 και αποτέλεσε ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα της εποχής. Πριν από την τηλεοπτική του παρουσία είχε εργαστεί ως μοντέλο, ενώ μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού δημιούργησε μαζί με τον συμπαίκτη του Γιώργο Ελευθέρα το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».

Ο γάμος με την Έλενα Κατραβά

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε παντρευτεί την Έλενα Κατραβά και το ζευγάρι απέκτησε δύο γιους, τον 16χρονο Αλεσάντρο και τον 14χρονο Ρομπέρτο, ο οποίος πήρε το όνομα του παππού του.

Η σχέση με τη μητέρα του, Ματούλα

Η μητέρα του, η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια Ματούλα, κατά κόσμον Διαμάντω Κουτροπούλου υπήρξε μία από τις πιο εκκεντρικές προσωπικότητες της ελληνικής showbiz.

Το 1974 παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε και έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν τον Λορέντζο. Ο γάμος τους δεν κράτησε, ενώ ο Ρομπέρτο Καριέρε δημιούργησε αργότερα νέα οικογένεια με τη Μαριαλένα Οικονομίδου, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά. Ο ίδιος έφυγε από τη ζωή το 2015, σε ηλικία 70 ετών. Κατά καιρούς είχε γίνει γνωστό ότι οι σχέσεις του Λορέντζο με τη μητέρα του πέρασαν περιόδους έντασης και αποξένωσης, γεγονός που είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης.

Λίγο πριν από τον θάνατό της το 2023 η Ματούλα είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα» του OPEN, όπου μίλησε για τη ζωή της, την πορεία της στο τραγούδι και τον κινηματογράφο, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ακόμη και για την περίοδο που βρέθηκε στη φυλακή, αποκαλύπτοντας ότι εκεί κατάφερε να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά. Παράλληλα είχε αναφερθεί με συγκίνηση στη σχέση της με τον Ανδρέα Μπάρκουλη, αλλά και στην αγάπη της για τον Τόλη Βοσκόπουλο και τα τραγούδια του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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