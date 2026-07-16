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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Σοκάρουν οι επικίνδυνες παρανομίες στους δρόμους της Λεμεσού - «Από θαύμα δεν θρηνούμε θύματα»

 16.07.2026 - 10:09
VIDEO: Σοκάρουν οι επικίνδυνες παρανομίες στους δρόμους της Λεμεσού - «Από θαύμα δεν θρηνούμε θύματα»

Πολίτης στη Λεμεσό εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του για τις καθημερινές επικίνδυνες παραβάσεις που, όπως υποστηρίζει, παρατηρούνται στους δρόμους της πόλης, προειδοποιώντας ότι «από θαύμα δεν θρηνούμε θύματα κάθε μέρα».

Αφορμή αποτέλεσε περιστατικό με δύο άτομα που κινούνταν πάνω σε σκούτερ χωρίς προστατευτικά κράνη, πραγματοποιώντας επικίνδυνο προσπέρασμα, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δική τους ασφάλεια όσο και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, αντίστοιχες εικόνες αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο. Ο πολίτης αναφέρει ότι οδηγοί διανομών με ποδήλατα κινούνται ακόμη και στον αυτοκινητόδρομο ή καταλαμβάνουν ολόκληρη λωρίδα κυκλοφορίας σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης, ενώ άλλοι κυκλοφορούν ντυμένοι με σκούρα ρούχα, χωρίς φώτα και χωρίς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ανήλικους, ηλικίας περίπου 13 και 14 ετών, οι οποίοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά σκούτερ πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως σημειώνει, μια απλή λακκούβα μπορεί να αποβεί μοιραία για έναν αναβάτη που δεν φέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας.

Ο πολίτης αναγνωρίζει ότι η Αστυνομία καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια «άνιση μάχη» σε μια πόλη που αντιμετωπίζει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ενώ, όπως αναφέρει, αρκετοί οδηγοί αυτοκινήτων επιδεικνύουν επιθετική οδηγική συμπεριφορά.

Κλείνοντας, εκφράζει την απαισιοδοξία του για την κατάσταση που επικρατεί, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι πιο εύκολο να πιάσουμε το Τζόκερ, παρά να αλλάξει κάτι στην πόλη μας».

 

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