Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή που τα οχήματα τυλίγονται στις φλόγες έξω από το Νοσοκομείο Λευκωσίας

Η σφοδρή σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκησαν συνολικά τρία αυτοκίνητα, έθεσε αμέσως σε κινητοποίηση τις αρχές και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ από το σημείο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο δύο τραυματίες.

Το βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιεύει ο Alpha Κύπρου αποτυπώνει το μέγεθος της δραματικής κατάστασης, με τις φλόγες και τους πυκνούς μαύρους καπνούς να έχουν «πνίξει» τον κυκλικό κόμβο, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακό κομφούζιο σε μια από τις πιο πολυσύχναστες οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η φωτιά ξέσπασε σε δύο από τα τρία εμπλεκόμενα ιδιωτικά οχήματα αμέσως μετά τη σύγκρουση. Τα αυτοκίνητα παραδόθηκαν κυριολεκτικά στις φλόγες, με τα μέλη της Πυροσβεστικής να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή τους και την ασφάλιση του χώρου.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο πρόσωπα, τα οποία παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκαν στο παρακείμενο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Τα αίτια κάτω από τα οποία συνέβη η τριπλή σύγκρουση διερευνώνται από την Αστυνομία.