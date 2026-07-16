Πίσω από κλειστές πόρτες η δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος: «Κλείδωσε» η διαδικασία για τις σοβαρές κατηγορίες βιασμού

Το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, σφαλίζοντας τις πόρτες της αίθουσας για το κοινό και τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της ανάγκης για πλήρη προστασία της παραπονούμενης, με βάση και τις σχετικές νομοθετικές πρόνοιες που προστατεύουν τα θύματα αδικημάτων τέτοιας φύσεως. Το σχετικό αίτημα είχε υποβάλει η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ειρήνη Σάββα, με την υπεράσπιση να μην φέρει τελικά ένσταση.

Αν και ο συνήγορος του κατηγορούμενου, Χρίστος Πουργουρίδης, είχε αρχικά εκφράσει την πρόθεση να φέρει αντίρρηση, μετά από ενδελεχή μελέτη του αιτήματος και της σχετικής νομολογίας, συμφώνησε ότι η ευαίσθητη αυτή διαδικασία επιβάλλεται να κρατηθεί μακριά από τη δημόσια θέα. Ακόμα και η ίδια η εξέταση του αιτήματος από το Δικαστήριο πραγματοποιήθηκε υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας, προκειμένου να μην διαρρεύσουν ευαίσθητα στοιχεία της υπόθεσης που χρήζουν προστασίας.

Το βαρύ κατηγορητήριο και η στάση του κατηγορούμενου

Ο κ. Φαίδωνος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο. Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν κατά την τελευταία διαδικασία —ενώπιον της νέας σύνθεσης του Δικαστηρίου— αφορούν τα αδικήματα του βιασμού, της άσεμνης επίθεσης εναντίον γυναίκας, της άσεμνης επίθεσης με άλλη πράξη, καθώς και της επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη. Επιπλέον, αντιμετωπίζει την κατηγορία της χορήγησης φαρμάκου ή άλλης ουσίας με σκοπό να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος απάντησε με ένα κατηγορηματικό «μη παραδοχή» σε όλες τις εναντίον του κατηγορίες, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.

Μετά και τη σημερινή απόφαση, το δικαστικό σώμα είναι έτοιμο να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί με εντατικούς ρυθμούς, καθώς ορίστηκε για ακρόαση σε πέντε συνεχόμενες δικάσιμες, από τις 27 έως και τις 31 Ιουλίου, με την έναρξη της διαδικασίας να είναι καθορισμένη καθημερινά για τις 9:00 το πρωί.