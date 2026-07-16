Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠίσω από κλειστές πόρτες η δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος: «Κλείδωσε» η διαδικασία για τις σοβαρές κατηγορίες βιασμού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πίσω από κλειστές πόρτες η δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος: «Κλείδωσε» η διαδικασία για τις σοβαρές κατηγορίες βιασμού

 16.07.2026 - 10:10
Πίσω από κλειστές πόρτες η δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος: «Κλείδωσε» η διαδικασία για τις σοβαρές κατηγορίες βιασμού

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον θα διεξαχθεί η πολύκροτη δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος, όπως αποφάσισε σήμερα, Πέμπτη, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, σφαλίζοντας τις πόρτες της αίθουσας για το κοινό και τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της ανάγκης για πλήρη προστασία της παραπονούμενης, με βάση και τις σχετικές νομοθετικές πρόνοιες που προστατεύουν τα θύματα αδικημάτων τέτοιας φύσεως. Το σχετικό αίτημα είχε υποβάλει η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ειρήνη Σάββα, με την υπεράσπιση να μην φέρει τελικά ένσταση.

Αν και ο συνήγορος του κατηγορούμενου, Χρίστος Πουργουρίδης, είχε αρχικά εκφράσει την πρόθεση να φέρει αντίρρηση, μετά από ενδελεχή μελέτη του αιτήματος και της σχετικής νομολογίας, συμφώνησε ότι η ευαίσθητη αυτή διαδικασία επιβάλλεται να κρατηθεί μακριά από τη δημόσια θέα. Ακόμα και η ίδια η εξέταση του αιτήματος από το Δικαστήριο πραγματοποιήθηκε υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας, προκειμένου να μην διαρρεύσουν ευαίσθητα στοιχεία της υπόθεσης που χρήζουν προστασίας.

Το βαρύ κατηγορητήριο και η στάση του κατηγορούμενου

Ο κ. Φαίδωνος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο. Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν κατά την τελευταία διαδικασία —ενώπιον της νέας σύνθεσης του Δικαστηρίου— αφορούν τα αδικήματα του βιασμού, της άσεμνης επίθεσης εναντίον γυναίκας, της άσεμνης επίθεσης με άλλη πράξη, καθώς και της επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη. Επιπλέον, αντιμετωπίζει την κατηγορία της χορήγησης φαρμάκου ή άλλης ουσίας με σκοπό να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος απάντησε με ένα κατηγορηματικό «μη παραδοχή» σε όλες τις εναντίον του κατηγορίες, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.

Μετά και τη σημερινή απόφαση, το δικαστικό σώμα είναι έτοιμο να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί με εντατικούς ρυθμούς, καθώς ορίστηκε για ακρόαση σε πέντε συνεχόμενες δικάσιμες, από τις 27 έως και τις 31 Ιουλίου, με την έναρξη της διαδικασίας να είναι καθορισμένη καθημερινά για τις 9:00 το πρωί.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δεν άλλαξε τίποτα μετά τις καταγγελίες: Εκτός λειτουργίας παραμένουν τα κουδούνια στο Νοσοκομείο Λάρνακας
«Μπλόκο» της Αστυνομίας σε όλη την Κύπρο: Δεκάδες παραβάσεις και συλλήψεις
Ανατροπή στα take-away: Θα μπορείς να πιεις καφέ στο… δικό σου ποτήρι - QR code και τέλος στις συσκευασίες όπως τις ξέραμε
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Ιουλίου
Πέντε ψήφοι έφεραν τα πάνω κάτω: Η ένσταση που μπορεί να αλλάξει τη σύνθεση της Βουλής
Τι περιλαμβάνει το καιρικό «μενού» σήμερα - «Χτυπάει» 40αρια η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Σοκάρουν οι επικίνδυνες παρανομίες στους δρόμους της Λεμεσού - «Από θαύμα δεν θρηνούμε θύματα»

 16.07.2026 - 10:09
Επόμενο άρθρο

ΕΔΕΚ: Παρέμβαση της Επιτροπής Συνεδρίων μετά την παραίτηση Αναστασίου – Έκκληση για σεβασμό στις διαδικασίες

 16.07.2026 - 10:21
Ο Κ. Ντιάν ενημερώνει τα κράτη-μέλη ΣΑ ΟΗΕ: Ενδέχεται επίσκεψη ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο

Ο Κ. Ντιάν ενημερώνει τα κράτη-μέλη ΣΑ ΟΗΕ: Ενδέχεται επίσκεψη ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο

Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ στη Κύπρο και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του διεθνούς οργανισμού στο νησί (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Κασίμ Ντιάν, θα ενημερώσει σήμερα στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Κύπρου) το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε κλειστές διαβουλεύσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Κ. Ντιάν ενημερώνει τα κράτη-μέλη ΣΑ ΟΗΕ: Ενδέχεται επίσκεψη ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο

Ο Κ. Ντιάν ενημερώνει τα κράτη-μέλη ΣΑ ΟΗΕ: Ενδέχεται επίσκεψη ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο

  •  16.07.2026 - 06:56
ΕΔΕΚ: Παρέμβαση της Επιτροπής Συνεδρίων μετά την παραίτηση Αναστασίου – Έκκληση για σεβασμό στις διαδικασίες

ΕΔΕΚ: Παρέμβαση της Επιτροπής Συνεδρίων μετά την παραίτηση Αναστασίου – Έκκληση για σεβασμό στις διαδικασίες

  •  16.07.2026 - 10:21
Πίσω από κλειστές πόρτες η δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος: «Κλείδωσε» η διαδικασία για τις σοβαρές κατηγορίες βιασμού

Πίσω από κλειστές πόρτες η δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος: «Κλείδωσε» η διαδικασία για τις σοβαρές κατηγορίες βιασμού

  •  16.07.2026 - 10:10
Ελεγκτική Υπηρεσία: «Παίζουν με τη φωτιά» στα δημόσια σχολεία - Χωρίς πιστοποιητικά πυροπροστασίας και ηλεκτρολογικούς ελέγχους

Ελεγκτική Υπηρεσία: «Παίζουν με τη φωτιά» στα δημόσια σχολεία - Χωρίς πιστοποιητικά πυροπροστασίας και ηλεκτρολογικούς ελέγχους

  •  16.07.2026 - 09:01
Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή που τα οχήματα τυλίγονται στις φλόγες έξω από το Νοσοκομείο Λευκωσίας

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή που τα οχήματα τυλίγονται στις φλόγες έξω από το Νοσοκομείο Λευκωσίας

  •  16.07.2026 - 09:51
Δεν άλλαξε τίποτα μετά τις καταγγελίες: Εκτός λειτουργίας παραμένουν τα κουδούνια στο Νοσοκομείο Λάρνακας

Δεν άλλαξε τίποτα μετά τις καταγγελίες: Εκτός λειτουργίας παραμένουν τα κουδούνια στο Νοσοκομείο Λάρνακας

  •  16.07.2026 - 06:21
Θα μας «κάψει» ο καιρός με 40αρι - Πότε θα τεθεί σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση

Θα μας «κάψει» ο καιρός με 40αρι - Πότε θα τεθεί σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση

  •  16.07.2026 - 09:13
VIDEO: Σοκάρουν οι επικίνδυνες παρανομίες στους δρόμους της Λεμεσού - «Από θαύμα δεν θρηνούμε θύματα»

VIDEO: Σοκάρουν οι επικίνδυνες παρανομίες στους δρόμους της Λεμεσού - «Από θαύμα δεν θρηνούμε θύματα»

  •  16.07.2026 - 10:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα