15 στέκια στη Λευκωσία για το πιο λαχταριστό οφτό του καλοκαιριού – Κάνε τώρα κράτηση

Στη Λευκωσία και στα γύρω χωριά υπάρχουν ταβέρνες που κρατούν ζωντανή αυτή την παράδοση εδώ και δεκαετίες, ενώ κάθε καλοκαίρι οι αυλές τους γεμίζουν κόσμο που ξέρει πού θα βρει το καλύτερο οφτό. Άλλοι το σερβίρουν συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, άλλοι καθημερινά, όλοι όμως έχουν έναν κοινό παρονομαστή: τον ξυλόφουρνο που καίει από νωρίς και το άρωμα του ψημένου κρέατος που ανοίγει την όρεξη από μακριά.

Αν κι εσύ ανήκεις σε εκείνους που δεν μπορούν να αντισταθούν σε μια καλή μερίδα οφτού, συγκεντρώσαμε 15 αγαπημένα στέκια σε Λευκωσία και επαρχία Λευκωσίας, όπου αξίζει να κλείσεις τραπέζι αυτό το καλοκαίρι.

Ταβερνάκι Φίλιππος

Στα δρομάκια του παλιού Στροβόλου συναντάμε εδώ και πολλά χρόνια το μικρό αλλά σπουδαίο σε γεύση και ποιότητα Ταβερνάκι Φίλιππος. Ένα παλιό στέκι της πόλης που μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, σε εποχές αλλοτινές και όμορφες. Ένας χώρος οικείος και φιλόξενος με ένα ζεστό εσωτερικό και μια αλλιώτικη αυλή στρωμένη με καρό τραπεζομάντιλα και ξύλινες καρέκλες, το παραδοσιακό αυτό ταβερνάκι σε περιμένει για να σε σερβίρει αυθεντικά και πολύ νόστιμα μεζεδάκια, αποτελώντας πλέον μια διαχρονική επιλογή, για μια νόστιμη και απολαυστική έξοδο με ουσία. Το Ταβερνάκι του Φίλιππου έχει μάλιστα αναδειχθεί στα Cyprus Eating Awards τόσο ως η Καλύτερη Ταβέρνα στο νησί όσο και ως το Καλύτερο Σουβλάκι. Καθόλου τυχαία, βέβαια, καθώς εδώ θα φας παραδοσιακό κυπριακό φαγητό, φτιαγμένο με προϊόντα εποχής, αγνά υλικά, πολλή αγάπη και μεράκι και συνταγές απλές και οικείες σε ένα υπέροχο σκηνικό, οικείο, φιλόξενο και παρεΐστικο, με μια αυλή, λιτή και φιλόξενη, στολισμένη με λουλούδια, η οποία τα καλοκαίρια γεμίζει τραπεζάκια και φωνές! Δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά το παραδοσιακό οφτό με τον φούρνο να πυρώνεται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή ημέρες που η ταβέρνα σερβίρει στους πελάτες της το λαχταριστό κυπριακό πιάτο του καλοκαιριού. Η γειτονιά μοσχοβολάει, η όρεξη ανοίγει και το οφτό φτάνει στο τραπέζι με τις πατατούλες του και όλα τα σχετικά, σαλάτες, γιαούρτι κι ό,τι άλλο επιθυμεί ο πελάτης. Πάντα, μαζί με παγωμένη μπίρα φυσικά και καλή παρέα. Παράλληλα, μπορείς να απολαύσεις πλούσιο μεζέ, αποτελούμενο από πολλά νόστιμα πιάτα, εποχικά και κλασικά. Από ψαρονέφρι σχάρας με ρίγανη και λαχταριστή μπριζόλα στα κάρβουνα, μέχρι βοδινό συκώτι και σαλιγκάρια γιαχνί, ζουμερή σούβλα αρνί και αρνίσια σουβλάκια μαριναρισμένα σε σουμάκι, που τα σερβίρει με ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι, ντομάτα και μαϊντανό. Η όμορφη αυλή του, σε συνδυασμό με τις νόστιμες γευστικές του προτάσεις, αποτελούν λόγο για να το επισκεπτόμαστε ξανά και ξανά.

(22316307, 99407767) Δήμητρας 2ΑΒ, πάροδος Σταδίου, Στρόβολος, Λευκωσία.

Ερυθροδόντας

Μία περιποιημένη, δροσερή αυλή σε περιμένει στην ταβέρνα Ερυθροδόντας στο χωριό Λυθροδόντας λίγο έξω από τη Λευκωσία. Εδώ φου φτιάχνουν πρώτο πράμα οφτό κλέφτικο στο φουρνί τους και το σερβίρουν κάθε Πέμπτη με πατάτες, πουργούρι και σαλάτα.

(22542942) Παναγίας 4, Λυθροδόντας, Λευκωσία. Τρ-Κ 19.00-23.00.

Κλατσίμπαμπας

Μπορείς να ξεχάσεις ένα τέτοιο όνομα; Όχι βέβαια! Αλλά ούτε και την άψογη γεύση του οφτού του! Το κρέας δένεται με σπάγκο και ψήνεται σε φούρνους-πιθάρια, πάνω σε κεραμίδι. Το τσεριώτικο στέκι, είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στο αυθεντικό, κυπριακό κλέφτικο και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που γεμίζει ασφυκτικά, με τόπακες και μη.

(22371852) Κώστα Μισιαούλη 45, Τσέρι. Τρ & Παρ 20.00-24.00.

Ε.Θ.Α Όπως Παλιά

To αγαπημένο ταβερνάκι της Ε.Θ.Α Έγκωμης άλλαξε πρόσφατα διεύθυνση και το μαγαζί ανέλαβε ο Αντώνης Ζαννεττίδης. Το ταβερνάκι σερβίρει εκλεκτό μεζέ, κρητικό αντικρυστό κάθε Παρασκευή και Σάββατο ενώ την Πέμπτη φτιάχνει νοστιμότατο οφτό κλέφτικο, με πατατούλες, πουργούρι και σαλάτα. Θα το απολαύσεις στην αυλή του με παγωμένη μπίρα και δεν θα το μετανιώσεις.

(22590233) Γρηγόρη Αυξεντίου 52, Έγκωμη, Λευκωσία. Δ-Σ 19.00-24.00.

Οδόφραγμα

Η αγαπημένη μας ταβέρνα στο Άγιο Δομέτιο άνοιξε την αλάνθιστη και δροσερή αυλή της για την καλοκαιρινή σεζόν φτιάχνοντας και πάλι το πεντανόστιμό της κλέφτικο στο πήλινο με πατάτες και πουργούρι. Ένα από τα πιο δημοφιλή στέκια της πρωτεύουσας, με ένα πανέμορφο διάκοσμο στην αυλή της και φιλική εξυπηρέτηση.

(99657270) Λεωφ. Ανδρέα Κάρυου, Άγιος Δομέτιος , Λευκωσία. Δ-Σ 19.00-23.30.

Η ταβέρνα του Θεοδόση

Ένα μαγαζί με ιστορία, που στεγάζεται σε ένα διατηρητέο αγροτόσπιτο στη Δευτερά της επαρχίας Λευκωσίας ξέρει από καλό οφτό. Θα καθίσεις στη δροσερή εσωτερική του αυλή και θα το απολάυσεις με πατατούλες και πουργούρι ολόκληρη την καλοκαιρινή σεζόν.

(22621537) Αρχ. Μακαρίου 36, Πάνω Δευτερά, Λευκωσία. Δ-Σ 18.00-23.00.

To Σπήλαιο

Η ταβερνούλα "Το Σπήλαιο" στη Δευτερά θα σε βάλει στη δροσερή αυλή του και ο Μιχάλης και ο Κώστας οι ιδιοκτήτες του μαγαζιού θα φέρουν στο τραπέζι σου όλα τα καλούδια της σχάρας, του φούρνου και της κατσαρόλας τους. Ο ξυλόφουρνος τους ψήνει παραδοσιακό κλέφτικο αρνάκι-τέλειο αυτή την εποχή-το οποίο θα απολαύσεις συνοδευμένο από υπέροχες πατάτες και πλιγούρι, μακαρόνια του φούρνου.

(22622024) Αναστάση Λεβέντη 2Α, Δευτερά, Λευκωσία. Δ - Κ 17.00 - 00.00.

Κυριάκος

Μετρά τρεις δεκαετίες και βάλε! Σε ένα χώρο γραφικό και όμορφο, με την κληματαριά του και τα καρό τραπεζομάντιλά του, απολαμβάνεις φιλική εξυπηρέτηση και παραδοσιακό οφτό. Μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 150 άτομα, προσφέροντας την ίδια πάντα ανώτερη ποιότητα κλέφτικου και μάλιστα, σε πολύ λογικές τιμές.

(22432750) Βερναρδάκη 6, Παλλουριώτισσα, Δ-Σ 19.00-24.00.

Μέλισσος

Συρτό οφτό στην καλύτερη τιμή και σε μεγάλες μερίδες! Αυτό σου προσφέρει το μαγαζί με τις πορτοκαλιές καρέκλες και την όμορφη, δροσερή αυλή. Διαθέτει όλα τα κλασικά χαρακτηριστικά τού… οφτάδικου, γι' αυτό και γεμίζει καθημερινά με τους φανατικούς του είδους. Συστήνεται κράτηση.

(22773674) Λεωφ. Αγ. Παύλου, Άγιος Παύλος. Δ-Κ 18.30-24.00.

Πισσάς

Είναι σταθερή αξία στο χώρο της εστίασης και με φανατικό κοινό. Οι πρωτευουσιάνοι το προτιμούν για τους μεζέδες του αλλά και για το οφτό που σερβίρει ολόχρονα! Οι φούρνοι του δεν… κρυώνουν ποτέ! Είναι πάντα πυρωμένοι -εκτός Δευτέρες-, για να ψήνουν το παραδοσιακό κλέφτικό του.

(22773378) Γρ. Αυξεντίου 167, Άγιος Δομέτιος. Τρ-Κ 18.30-24.00.

Πορφύριος

Το οφτό του είναι τόσο διάσημο, που έρχονται από όλη τη γύρω περιοχή, αλλά και από άλλες πόλεις για να το δοκιμάσουν! Δεν είναι τυχαίο που εδώ και 20 χρόνια το απάχικο κεντράκι του -χωρητικότητας 130 ατόμων-, γεμίζει ασφυκτικά. Το νόστιμο, αιγινό κρέας που προσφέρει, είναι πάντα άψογο!

(99625690) Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 2, Περιστερώνα, Τρ & Πεμ 19.00-24.00.

Πρόσφυγας

Γνωστό και αγαπημένο, είναι το εστιατόριο που ξέρει να ψήνει και να πουλά οφτό εδώ και σαράντα χρόνια! Το κατσικίσιο και αρνίσιο κρέας που χρησιμοποιεί, τυλίγεται σε αλουμινόχαρτο, χωρίς καθόλου αρωματικά και ψήνεται μέσα σε ταψί, σε ξυλόφουρνο. Απλό, κλασικό και νόστιμο!

(22334891) Λεωφόρος Αμμοχώστου 12, Αγλαντζιά. Δ-Σ 12.30-24.00 & Κ μεσημέρι.

Κιβωτός του Νώε

Ο Στέλιος της Κιβωτού βρίσκεται απέναντι από το Γήπεδο Κωνστάντζα και ετοιμάζει καθημερινά 'σινιά' με αρνίσιο κρέας και πατάτες. Η μερίδα συμπεριλαμβάνει τις πατάτες και επιπλέον σερβίρονται σαλάτα και τα ορεκτικά. Για εκείνες τις φορές που πεθυμάς καλό, απάχικο, κλέφτικο after hours.

(99412901) Λεωφ. Στασίνου 25, Λευκωσία. Δ-Κ 12.00-24.00.

Ταβέρνα Ειρήνη

Η ταβέρνα της Ειρήνης ξεχωρίζει γιατί βρίσκεται σε ένα μοναδικό σημείο με πανοραμική θέα της Αγλαντζιάς. Μία ειδυλλιακή αυλή με πεύκα που φέρνει δροσιά στον χώρο κατά τους καλοκαιρινόυς μήνες που ανοίγει η πανέμορφη αυλή και μας υποδέχεται. Δεν χρειάζεται να διανύσεις χιλιόμετρα για να βρεις την αυλή των ονείρων σου, αφού στην πρωτεύουσα, υπάρχει αυτό το -σχεδόν μυστικό- ταβερνάκι που έχει όλα όσα χρειάζεσαι για να περάσεις όμορφα τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Ο λόγος για το Σωματείο ή Ταβέρνα Ειρήνη που βρίσκεται στο Πλατύ Αγλαντζιάς! Ένας προσεγμένος χώρος με παραδοσιακά στοιχεία στη διακόσμηση, που σου αποπνέει μια ζεστασία και σε καθησυχάζει πως θα περάσεις καλά. Αυτό όμως που θα σε κερδίσει μεμιάς, είναι η πολύ όμορφη αυλή του, με δέντρα και με υπέροχη θέα, για μοναδικές βραδιές με την παρέα χωρίς καν να απομακρυνθείς από την πόλη. Μάλιστα, σ' αυτόν τον όμορφο χώρο, μπορεί να λάβει χώρα σου event αφού τις Κυριακές προσφέρεται για πάρτι, βαπτίσεις κ.ά. Όπως είπαμε, η θέα συνδυάζεται με καλό φαγητό. Κυπριακή κουζίνα με μεζέδες, κοτόπουλο και χοιρινό σουβλάκι, σεφταλιά, λουκάνικα και παστουρμά για τους μερακλήδες, αρνίσια παϊδάκια, μπέικον κρασάτο, καραόλοι, χαλούμι και μανιτάρια, ανάμεσα στα φαγητά που απολαμβάνεις, με φρέσκες τηγανητές πατάτες και άλλα μαγειρευτά. Στα ορεκτικά, έχουμε τις απαραίτητες αλοιφές για να απολαύσεις με ζεστή κυπριακή πίτα και ελιές.

(96646457) Άσσιας 19, Αγλαντζιά, Λευκωσία. Δ-Σ 17:00-00:00.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus