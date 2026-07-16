«Έσβησε» ο Χαράλαμπος Λεαντζή: Θρήνος για τον 26χρονο που συγκίνησε το παγκύπριο με τον πολυετή αγώνα του

Ο άτυχος νέος έφυγε από τη ζωή έχοντας δώσει μια πολυετή, ηρωική μάχη, η οποία είχε συγκλονίσει και ενώσει χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Χαράλαμπο ξεκίνησε το 2018, όταν σε ηλικία μόλις 17 ετών ενεπλάκη σε σοβαρή οδική σύγκρουση. Το τροχαίο, του προκάλεσε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σημαδεύοντας ανεξίτηλα τη ζωή του. Έκτοτε, ξεκίνησε ένας ατελείωτος Γολγοθάς με πολυάριθμες χειρουργικές επεμβάσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με τον ίδιο και την οικογένεια του να παλεύουν καθημερινά με νύχια και με δόντια για να κρατηθεί στη ζωή και να εξασφαλίσει την ποιότητα που του άξιζε.

Σε αυτόν τον μακροχρόνιο αγώνα, η οικογένεια του Χαράλαμπου δεν ήταν μόνη. Η περιπέτεια του άγγιξε τις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων από άκρη σε άκρη του νησιού, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό τους με κάθε δυνατό τρόπο, προσφέροντας στήριξη, αλλά και αδιάλειπτες προσευχές που του έδιναν δύναμη να συνεχίζει.

Με ένα σπαρακτικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μητέρα του, Μαρία Ρολάνδου, αποχαιρέτησε το «λατρεμένο της παιδί» με βαριά καρδιά και αβάσταχτο πόνο. Στο μήνυμα της εκφράζει την απεριόριστη ευγνωμοσύνη της οικογένειας προς τους χιλιάδες συμπολίτες μας που δεν τους άφησαν ποτέ μόνους, τονίζοντας πως η αγάπη και οι προσευχές του κόσμου ήταν εκείνες που κρατούσαν τον Χαράλαμπο όρθιο.

Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας του αδικοχαμένου νέου αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα.