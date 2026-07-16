ΥΠΑΝ: Πλήρης ταύτιση ως προς τα ευρήματα της Ελεγκτικής για την ασφάλεια στα σχολεία

Η κυρία Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι το Υπουργείο υιοθετεί πλήρως τις συστάσεις για εντατικοποίηση των ελέγχων και για απαίτηση πιστοποίησης. Ανέφερε ότι για δεκαετίες τα σχολικά κτήρια είχαν αφεθεί, προσθέτοντας ότι οι σχολικές εφορείες ουδέποτε προχώρησαν σε πιστοποιήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν γίνονταν έλεγχοι.

Τόνισε ότι τα ζητήματα υποδομών αποτελούν προτεραιότητα, με το Υπουργείο να υλοποιεί τα τελευταία τρία χρόνια ένα ολοκληρωμένο κτιριολογικό πρόγραμμα, για αναβάθμιση στα πρότυπα ασφαλείας.

Παράλληλα, η Υπουργός κλήθηκε να σχολιάσει στοιχεία της Eurostat που θέλουν τους νέους δεκαέξι με 24 ετών, στην Κύπρο, να βρίσκονται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες. Η κυρία Μιχαηλίδου παραδέχθηκε ότι η έκθεση αντικατοπτρίζει το πρόβλημα, σημειώνοντας - ωστόσο - ότι η κατάσταση στο παρελθόν ήταν πολύ χειρότερη. Επισήμανε πως χρειάζεται χρόνος, καλλιέργεια και συνεχής έλεγχος στη βάση του σχεδιασμού που υπάρχει, για ένταξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση.

Αναφορικά με την άρνηση της ΠΟΕΔ να παραστεί στην αυριανή συνάντηση σχετικά με το νέο σύστημα διορισμών, η Υπουργός διερωτήθηκε πως είναι δυνατόν να αρνούνται το διάλογο, χαρακτηρίζοντας τέτοιες προσεγγίσεις αναχρονιστικές.

Τόνισε πως ο διάλογος είναι ο μόνος τρόπος για συναινετικές λύσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι εντός της ημέρας το Υπουργείο θα απαντήσει στην επιστολή την οποία έλαβε από την ΠΟΕΔ. Σημείωσε, ακόμη, ότι όπως είχε ήδη εξαγγείλει, στο τέλος Ιουλίου το υπουργείο Παιδείας θα παρουσιάσει το περίγραμμα των θέσεών του, σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πηγή: Riknews.com.cy