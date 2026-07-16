Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΥΠΑΝ: Πλήρης ταύτιση ως προς τα ευρήματα της Ελεγκτικής για την ασφάλεια στα σχολεία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΑΝ: Πλήρης ταύτιση ως προς τα ευρήματα της Ελεγκτικής για την ασφάλεια στα σχολεία

 16.07.2026 - 12:22
ΥΠΑΝ: Πλήρης ταύτιση ως προς τα ευρήματα της Ελεγκτικής για την ασφάλεια στα σχολεία

Πλήρη ταύτιση ως προς τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την ασφάλεια στα σχολεία, εξέφρασε η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο.

Η κυρία Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι το Υπουργείο υιοθετεί πλήρως τις συστάσεις για εντατικοποίηση των ελέγχων και για απαίτηση πιστοποίησης. Ανέφερε ότι για δεκαετίες τα σχολικά κτήρια είχαν αφεθεί, προσθέτοντας ότι οι σχολικές εφορείες ουδέποτε προχώρησαν σε πιστοποιήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν γίνονταν έλεγχοι.

Τόνισε ότι τα ζητήματα υποδομών αποτελούν προτεραιότητα, με το Υπουργείο να υλοποιεί τα τελευταία τρία χρόνια ένα ολοκληρωμένο κτιριολογικό πρόγραμμα, για αναβάθμιση στα πρότυπα ασφαλείας.

Παράλληλα, η Υπουργός κλήθηκε να σχολιάσει στοιχεία της Eurostat που θέλουν τους νέους δεκαέξι με 24 ετών, στην Κύπρο, να βρίσκονται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες. Η κυρία Μιχαηλίδου παραδέχθηκε ότι η έκθεση αντικατοπτρίζει το πρόβλημα, σημειώνοντας - ωστόσο - ότι η κατάσταση στο παρελθόν ήταν πολύ χειρότερη. Επισήμανε πως χρειάζεται χρόνος, καλλιέργεια και συνεχής έλεγχος στη βάση του σχεδιασμού που υπάρχει, για ένταξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση.

Αναφορικά με την άρνηση της ΠΟΕΔ να παραστεί στην αυριανή συνάντηση σχετικά με το νέο σύστημα διορισμών, η Υπουργός διερωτήθηκε πως είναι δυνατόν να αρνούνται το διάλογο, χαρακτηρίζοντας τέτοιες προσεγγίσεις αναχρονιστικές.

Τόνισε πως ο διάλογος είναι ο μόνος τρόπος για συναινετικές λύσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι εντός της ημέρας το Υπουργείο θα απαντήσει στην επιστολή την οποία έλαβε από την ΠΟΕΔ. Σημείωσε, ακόμη, ότι όπως είχε ήδη εξαγγείλει, στο τέλος Ιουλίου το υπουργείο Παιδείας θα παρουσιάσει το περίγραμμα των θέσεών του, σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πηγή: Riknews.com.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έσβησε» ο Χαράλαμπος Λεαντζή: Θρήνος για τον 26χρονο που συγκίνησε το παγκύπριο με τον πολυετή αγώνα του
Σοβαρή καταγγελία νεαρής οδηγού για επικίνδυνη οδήγηση στη Λευκωσία – «Με προσπέρασε, με έβριζε και με απειλούσε» - Φωτογραφία
Μεγάλες αλλαγές στα αεροπορικά ταξίδια: Τι κερδίζουν πλέον οι επιβάτες της ΕΕ
VIDEO: Σοκάρουν οι επικίνδυνες παρανομίες στους δρόμους της Λεμεσού - «Από θαύμα δεν θρηνούμε θύματα»
Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή που τα οχήματα τυλίγονται στις φλόγες έξω από το Νοσοκομείο Λευκωσίας
15 στέκια στη Λευκωσία για το πιο λαχταριστό οφτό του καλοκαιριού – Κάνε τώρα κράτηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Ο ξέφρενος χορός του Δήμου Αναστασιάδη στη σκηνή με το Bella Ciao και η αποθέωση της παρτενέρ του: «Είσαι γαμ… τα παιδιά»

 16.07.2026 - 12:02
Επόμενο άρθρο

Το νέο Lexus ES επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια στην εποχή της ηλεκτροκίνησης

 16.07.2026 - 12:35
Στην Κύπρο ο Αντόνιο Γκουτέρες στα τέλη Ιουλίου – Αναμένονται ανακοινώσεις

Στην Κύπρο ο Αντόνιο Γκουτέρες στα τέλη Ιουλίου – Αναμένονται ανακοινώσεις

Την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Κύπρο ο Αντόνιο Γκουτέρες στα τέλη Ιουλίου – Αναμένονται ανακοινώσεις

Στην Κύπρο ο Αντόνιο Γκουτέρες στα τέλη Ιουλίου – Αναμένονται ανακοινώσεις

  •  16.07.2026 - 11:53
Στο Προεδρικό η Γραμματεία του ΔΗΚΟ - Νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Στο Προεδρικό η Γραμματεία του ΔΗΚΟ - Νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

  •  16.07.2026 - 13:43
Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Αίτημα του πατέρα των δύο παιδιών να μεταβεί στη Βουλγαρία για την κηδεία

Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Αίτημα του πατέρα των δύο παιδιών να μεταβεί στη Βουλγαρία για την κηδεία

  •  16.07.2026 - 13:24
Ενώπιον Δικαστηρίου οι τρεις κατηγορούμενοι για τα αδικήματα κατά ανηλίκων – Επιφυλάχθηκε για τη νομική αρωγή

Ενώπιον Δικαστηρίου οι τρεις κατηγορούμενοι για τα αδικήματα κατά ανηλίκων – Επιφυλάχθηκε για τη νομική αρωγή

  •  16.07.2026 - 12:55
ΥΠΑΝ: Πλήρης ταύτιση ως προς τα ευρήματα της Ελεγκτικής για την ασφάλεια στα σχολεία

ΥΠΑΝ: Πλήρης ταύτιση ως προς τα ευρήματα της Ελεγκτικής για την ασφάλεια στα σχολεία

  •  16.07.2026 - 12:22
Μεγάλες αλλαγές στα αεροπορικά ταξίδια: Τι κερδίζουν πλέον οι επιβάτες της ΕΕ

Μεγάλες αλλαγές στα αεροπορικά ταξίδια: Τι κερδίζουν πλέον οι επιβάτες της ΕΕ

  •  16.07.2026 - 13:30
Με βίντεο AΙ παρουσιάζουν τον Μητροπολίτη Αθανάσιο να διαφημίζει φαρμακευτικό προϊόν - «Προωθείται κακόβουλα»

Με βίντεο AΙ παρουσιάζουν τον Μητροπολίτη Αθανάσιο να διαφημίζει φαρμακευτικό προϊόν - «Προωθείται κακόβουλα»

  •  16.07.2026 - 11:36
The Odyssey: Πώς ο Christopher Nolan μετέτρεψε ένα κλασικό ελληνικό έργο στην ίσως σκληρότερη και πιο πανούργα αποδόμηση του Τραμπισμού

The Odyssey: Πώς ο Christopher Nolan μετέτρεψε ένα κλασικό ελληνικό έργο στην ίσως σκληρότερη και πιο πανούργα αποδόμηση του Τραμπισμού

  •  16.07.2026 - 13:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα