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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεγάλες αλλαγές στα αεροπορικά ταξίδια: Τι κερδίζουν πλέον οι επιβάτες της ΕΕ

 16.07.2026 - 13:30
Μεγάλες αλλαγές στα αεροπορικά ταξίδια: Τι κερδίζουν πλέον οι επιβάτες της ΕΕ

Σημαντικές αλλαγές στα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών φέρνει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον επόμενο χρόνο, αφού τα κράτη-μέλη και οι αεροπορικές εταιρείες προσαρμοστούν στους νέους κανόνες.

Το θέμα ανέλυσε στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» η Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών, Αναστασία Στυλιανίδου, επισημαίνοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις ενισχύουν σημαντικά τα δικαιώματα των επιβατών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των οικογενειών και των ευάλωτων ομάδων.

Τι αλλάζει

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών είναι η κατάργηση πρόσθετων χρεώσεων για τη διόρθωση ορθογραφικών λαθών στο όνομα του επιβάτη, καθώς και η απαγόρευση επιβολής χρέωσης για την έκδοση έντυπης κάρτας επιβίβασης, εφόσον έχει ήδη πραγματοποιηθεί το ηλεκτρονικό check-in.

Παράλληλα, οι οικογένειες με παιδιά θα δικαιούνται δωρεάν διπλανές θέσεις, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να παρέχουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις τελικές τιμές των εισιτηρίων και πιο απλές διαδικασίες για την καταβολή αποζημιώσεων σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή ακυρώσεων πτήσεων.

Τέλος στην απώλεια της πτήσης επιστροφής

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την κατάργηση της πρακτικής σύμφωνα με την οποία ένας επιβάτης έχανε αυτόματα την πτήση επιστροφής επειδή δεν χρησιμοποίησε την πτήση αναχώρησης.

Με το νέο πλαίσιο, οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να ακυρώνουν το υπόλοιπο ταξίδι εξαιτίας της μη χρήσης του πρώτου σκέλους της κράτησης, επιτρέποντας στους επιβάτες να πραγματοποιούν κανονικά την επιστροφή τους χωρίς επιπλέον κόστος ή κυρώσεις.

Αυτόματη επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση υποβάθμισης θέσης

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν επίσης ότι, εάν ένας επιβάτης ταξιδέψει με ευθύνη της αεροπορικής εταιρείας σε χαμηλότερη θέση από εκείνη που είχε πληρώσει, θα λαμβάνει αυτόματα την προβλεπόμενη αποζημίωση, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλει πολύπλοκες διαδικασίες ή αιτήματα.

Οι νέες διατάξεις θα ισχύουν για όλες τις πτήσεις που αναχωρούν από αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τις πτήσεις που καταλήγουν στην ΕΕ όταν εκτελούνται από αεροπορικές εταιρείες με έδρα κράτος-μέλος, ενισχύοντας σημαντικά την προστασία εκατομμυρίων επιβατών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

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