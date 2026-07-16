Στο Προεδρικό η Γραμματεία του ΔΗΚΟ - Νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ η συνάντηση έγινε πριν την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και διήρκησε περισσότερο από μία ώρα.

Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές δεν θέλησαν να αναφέρουν περισσότερα για το περιεχόμενο της συνάντησης επισημαίνοντας ότι μετά από τις βουλευτικές εκλογές ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και το ΔΗΚΟ, το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση, έχουν συναντηθεί αρκετές φορές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ