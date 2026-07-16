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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Προεδρικό η Γραμματεία του ΔΗΚΟ - Νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

 16.07.2026 - 13:43
Στο Προεδρικό η Γραμματεία του ΔΗΚΟ - Νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Στο πλαίσιο της συνεργασίας για την προώθηση του κυβερνητικού έργου έγινε δεκτή το πρωί η Γραμματεία του ΔΗΚΟ με επικεφαλής τον Πρόεδρο του κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλο, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ η συνάντηση έγινε πριν την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και διήρκησε περισσότερο από μία ώρα.

Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές δεν θέλησαν να αναφέρουν περισσότερα για το περιεχόμενο της συνάντησης επισημαίνοντας ότι μετά από τις βουλευτικές εκλογές ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και το ΔΗΚΟ, το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση, έχουν συναντηθεί αρκετές φορές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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