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Πέθαναμε μέσα μας: Κατσαρίδα-γίγας περπάτησε πάνω σε ρεπόρτερ σε live μετάδοση - Βίντεο

 16.07.2026 - 14:19
Πέθαναμε μέσα μας: Κατσαρίδα-γίγας περπάτησε πάνω σε ρεπόρτερ σε live μετάδοση - Βίντεο

Η δημοσιογράφος του KTLA από το Λος Άντζελες, Ρέιτσελ Μενίτοφ, βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση για ένα θέμα σχετικά με το κύμα ακραίας ζέστης, όταν μια μεγάλη ιπτάμενη κατσαρίδα εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στην κάμερα και προσγειώθηκε κοντά στον λαιμό της.

Η στιγμή που ακολούθησε έγινε αμέσως viral, καθώς η Μενίτοφ προσπάθησε να συνεχίσει τη δουλειά της χωρίς να διακόψει τη μετάδοση. Παρότι το πρόσωπό της πρόδωσε την έκπληξή της, κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία της ενώ το έντομο κινούνταν πάνω από τον λαιμό, το στήθος και τα ρούχα της.

Η κατσαρίδα έγινε ο απρόσμενος «συνεργάτης» του live

Οι εικόνες προκάλεσαν χιλιάδες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να αποθεώνουν την επαγγελματική στάση της δημοσιογράφου.

Συνάδελφοί της στο KTLA 5 σχολίασαν πως η αντίδρασή της ήταν εντυπωσιακή, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν αντιδράσει πολύ διαφορετικά σε μια τόσο άβολη κατάσταση.

«Μάλλον δεν ήταν σίγουρη τι ακριβώς συνέβαινε, απλά ένιωθε ότι υπήρχε κάτι πάνω της», ανέφερε η δημοσιογράφος Τζέσικα Χολμς, ενώ ο Έρικ Σπίλμαν τόνισε ότι η ψυχραιμία της ήταν αξιοθαύμαστη.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούσα να μείνω τόσο ήρεμος», έγραψε ένας χρήστης στο Facebook, περιγράφοντας την αντίδραση που θα είχε ο ίδιος σε ένα τέτοιο περιστατικό.

Το έντομο, πάντως, δεν περιορίστηκε στον λαιμό της ρεπόρτερ. Συνέχισε την πορεία του μέχρι το μικρόφωνό της και στη συνέχεια πέταξε έξω από το πλάνο, αφήνοντας πίσω του ένα από τα πιο παράξενα στιγμιότυπα ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης.

Μετά το τέλος του live, ένα βίντεο από τα παρασκήνια έδειξε τη στιγμή που η Μενίτοφ άφησε κάτω το μικρόφωνο και άρχισε να τινάζεται, αποκαλύπτοντας ότι η ψυχραιμία της μπροστά στην κάμερα είχε… ημερομηνία λήξης.

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