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Βάλτε αλάτι στη σκούπα για ένα βράδυ: Σε τι χρησιμεύει και γιατί συνιστάται

 16.07.2026 - 14:50
Βάλτε αλάτι στη σκούπα για ένα βράδυ: Σε τι χρησιμεύει και γιατί συνιστάται

Ένα εύκολο και οικονομικό οικιακό τρικ υπόσχεται να επαναφέρει τις φθαρμένες τρίχες της σκούπας, χρησιμοποιώντας μόνο αλάτι, λευκό ξίδι και ζεστό νερό.

Πολλοί αναζητούν πρακτικούς τρόπους για να διατηρούν τα εργαλεία καθαρισμού σε καλή κατάσταση χωρίς επιπλέον έξοδα. Ένα από τα πιο δημοφιλή κόλπα που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα προτείνει να αφήσετε τη σκούπα να μουλιάσει όλη τη νύχτα σε διάλυμα με αλάτι, λευκό ξίδι και ζεστό νερό, ώστε να ανανεωθούν οι τρίχες της και να αυξηθεί η διάρκεια ζωής της.

Γιατί χρησιμοποιείται το αλάτι

Σύμφωνα με τις συμβουλές οικιακής φροντίδας, το αλάτι λειτουργεί ως φυσικός παράγοντας που βοηθά τις ίνες της σκούπας να αποκτήσουν μεγαλύτερη ακαμψία. Σε συνδυασμό με το ζεστό νερό και το λευκό ξίδι, συμβάλλει στην απομάκρυνση της συσσωρευμένης βρωμιάς και μπορεί να βοηθήσει τις τρίχες να επανέλθουν σε πιο όρθια θέση, ιδιαίτερα όταν έχουν ανοίξει ή παραμορφωθεί από τη συχνή χρήση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια διαδεδομένη οικιακή πρακτική και όχι για μέθοδο που έχει επιβεβαιωθεί από επιστημονικές μελέτες.

Τι θα χρειαστείτε

Για να εφαρμόσετε το συγκεκριμένο κόλπο θα χρειαστείτε:

  • έναν κουβά με πολύ ζεστό νερό,
  • 1 φλιτζάνι λευκό ξίδι,
  • μισό φλιτζάνι αλάτι,
  • τη σκούπα που θέλετε να καθαρίσετε.

Πώς εφαρμόζεται

Γεμίστε τον κουβά με αρκετό ζεστό νερό, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι τρίχες της σκούπας. Προσθέστε το λευκό ξίδι και στη συνέχεια το αλάτι, ανακατεύοντας ελαφρά μέχρι να διαλυθεί.

Τοποθετήστε τη σκούπα μέσα στο διάλυμα και αφήστε την να μουλιάσει για τουλάχιστον 30 λεπτά. Ωστόσο, όσοι εφαρμόζουν τη μέθοδο υποστηρίζουν ότι τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν παραμένει στο διάλυμα όλη τη νύχτα.

Αφού τη βγάλετε, τινάξτε την για να απομακρυνθεί το περίσσιο νερό και αφήστε την να στεγνώσει ανάποδα, με τις τρίχες προς τα κάτω, ώστε να στραγγίξει σωστά και να διατηρήσει το σχήμα της.

Οι υποστηρικτές της μεθόδου αναφέρουν ότι η σκούπα αποκτά πιο σφιχτές και ευθυγραμμισμένες τρίχες, γεγονός που διευκολύνει τον καθαρισμό και ενδέχεται να παρατείνει τη διάρκεια χρήσης της.

Αν και τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υλικό και τον βαθμό φθοράς της σκούπας, πρόκειται για μια εύκολη και χαμηλού κόστους λύση που αξίζει να δοκιμάσει κανείς πριν προχωρήσει στην αντικατάστασή της.

 

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

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