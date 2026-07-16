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ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ η 7χρονη που έχασε τους γονείς και την αδερφή της σε τροχαίο στη Χαλκιδική

 16.07.2026 - 15:41
Οικογενειακή τραγωδία: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ η 7χρονη που έχασε τους γονείς και την αδερφή της σε τροχαίο στη Χαλκιδική

Στη ΜΕΘ Παίδων του «Ιπποκρατείου» νοσοκομείου Θεσσαλονίκης διακομίστηκε διασωληνωμένο περίπου στις 6.30 το πρωί το 7 χρονών κοριτσάκι από τη Μολδαβία που τραυματίστηκε σοβαρότατα χτες σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Πολύγυρου- Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.

Στο τροχαίο έχασαν τη ζωή τους επιτόπου η 28χρονη μητέρα του καθώς και η αδερφή της 6 μηνών ενώ μετά από ώρες κι αφού είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Πολύγυρου άφησε την τελευταία του πνοή και ο 35χρονος πατέρας της.

Το 7χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείου Πολύγυρου και στη συνέχεια περίπου χτες στις 10 το βράδυ διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ως πολυτραυματίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και φέρει τραύματα στο θώρακα και κατάγματα μηριαίου οστού.

Για τους λόγους αυτούς υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς αντιστοίχως και στη συνέχεια το πρωί διακομίσθηκε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτειου.

Την κατάσταση της πορείας της υγείας παρακολουθεί στενά ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκης, δικηγόρος Γιώργος Παλάζης παρέχοντας οποιαδήποτε βοήθεια απαιτηθεί. Όπως είπε στο protothema.gr η 7χρονη Πατρίτσια είναι πολυτραυματίας, «έχει σωλήνα στον πνευμονοθώρακα για να μπορεί να αναπνέει, έχει κατάγματα, χτυπήματα στη γνάθο, στη μύτη, στο μέτωπο. Θα πάω να τη δώ μόλις μου το επιτρέψουν γιατί είναι μέσα στη ΜΕΘ Παίδων».

Αυτή τη στιγμή ο κ. Παλάζης όπως ανέφερε δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με άλλους συγγενείς της στη Μολδαβία, «δεν ξέρουμε ακόμα από ποια πόλη είναι. «Έχω ένα τηλέφωνο, το έχω καλέσει αλλά ακόμα δεν έχει απαντήσει κάποιος» τόνισε.

Σύγκρουση με βυτιοφόρο

Το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με οδηγό τον 35χρονο πατέρα, συγκρούστηκε μετωπικά, υπό συνθήκες που ερευνώνται, με βυτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος ημεδαπός.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο 35χρονος οδηγός, η 28χρονη σύζυγός του και το μόλις έξι μηνών κοριτσάκι τους. Ο πρώτος ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαριές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Η 7χρονη διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Παπαγεωργίου.

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου (εκκενώσεις βόθρων κ.ά.) δεν τραυματίστηκε. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου, ο οδηγός συνελήφθη κι αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε νωρίτερα ανακοίνωση για το δυστύχημα, όπου αναφέρονται τα εξής:

«Χθες (15 Ιουλίου 2026) και ώρα 18.20 περίπου, στο 28,6 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών - Σιθωνίας, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 35χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε μετωπικά με Δ.Χ.Φ. όχημα που οδηγούσε 44χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου οδηγού, μίας 28χρονης αλλοδαπής και ενός βρέφους, καθώς και τον τραυματισμό ενός ανήλικου παιδιού, που επέβαιναν στο πρώτο όχημα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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