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ΥΓΕΙΑ

8 υγιεινά σνακ για την παραλία με τα παιδιά – Ενυδατώνουν, χωρίς να «βαραίνουν»

 16.07.2026 - 14:50
8 υγιεινά σνακ για την παραλία με τα παιδιά – Ενυδατώνουν, χωρίς να «βαραίνουν»

Το καλοκαίρι για τα παιδιά είναι συνδεδεμένο με εξορμήσεις στην παραλία, κολύμπι και παιχνίδι στην άμμο. Όλη αυτή η δραστηριότητα αυξάνει τις ανάγκες τους σε ενέργεια και υγρά, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την κατάλληλη προετοιμασία των γευμάτων και σνακ που θα έχουν μαζί τους.

Η σωστή οργάνωση του ψυγείου ή της τσάντας παραλίας μπορεί να εξασφαλίσει όχι μόνο την ενέργεια και τον κορεσμό, αλλά και την ασφάλεια των τροφίμων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τι να επιλέξετε για την παραλία

➤ Καλοκαιρινά φρούτα

Καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια και σταφύλια, καλά πλυμένα και κομμένα, αποτελούν ιδανική επιλογή. Είναι πλούσια σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, ενώ η υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό συμβάλλει στην ενυδάτωση του παιδιού. Η φυσική τους γλυκύτητα τα κάνει ιδιαίτερα αγαπητά στα παιδιά.

➤ Σάντουιτς και τοστ

Με ψωμί ολικής άλεσης, τυρί χαμηλών λιπαρών, αυγό ή κοτόπουλο και φρέσκα λαχανικά, αποτελούν μια εύκολη και χορταστική επιλογή, που μεταφέρεται πρακτικά στην παραλία.

➤ Σπιτικές πίτες

Χορτόπιτα, σπανακόπιτα, πίτα λαχανικών ή μπατζίνα είναι νόστιμες και χορταστικές επιλογές που βοηθούν στην κατανάλωση λαχανικών εποχής με έναν πιο «φιλικό» και ευχάριστο τρόπο για τα παιδιά.

➤ Φρέσκα λαχανικά με ντιπ

Καρότα, αγγουράκια, ντοματίνια και πιπεριές μπορούν να κοπούν σε εύκολα κομμάτια ή ακόμα και σε διάφορα σχήματα. Συνδυάζονται ιδανικά με ντιπ γιαουρτιού ή χούμους.

➤ Τορτίγιες ολικής σε γλυκιά εκδοχή

Γεμισμένες με φυστικοβούτυρο και μπανάνα ή με τυρί κρέμα και φράουλες, αποτελούν μια γλυκιά, αλλά θρεπτική επιλογή.

➤ Κριτσίνια και ρυζογκοφρέτες

Συνδυάζονται εύκολα με τυρί ή τυρί κρέμα και αποτελούν ένα ελαφρύ και πρακτικό σνακ για την παραλία.

➤ Σπιτικές μπάρες και μπισκότα βρώμης

Με βρώμη, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα ή φρέσκα φρούτα και μέλι, προσφέρουν ενέργεια και αποτελούν ιδανική λύση, ακόμη και χωρίς ψυγειάκι.

➤ Muffins ή κέικ βρώμης με μπανάνα

Σπιτικές επιλογές που μπορείτε να ετοιμάσετε μαζί με τα παιδιά και μπορούν να καταναλωθούν εύκολα, προσφέροντας κορεσμό και ενέργεια.

Τι χρειάζεται να προσέξετε

Η ασφάλεια των τροφίμων το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Τα αλλοιώσιμα τρόφιμα πρέπει να διατηρούνται σε ψυγειάκι με παγοκύστες και να αποφεύγεται η κατανάλωσή τους αν έχουν μείνει για πολλή ώρα εκτός ψύξης ή εκτεθειμένα στον ήλιο.

Η επαρκής ενυδάτωση είναι εξίσου σημαντική. Τα παιδιά δεν ζητούν πάντα νερό από μόνα τους, επομένως είναι καλό να τους προσφέρετε συχνά δροσερό νερό μέσα στην ημέρα, ιδιαίτερα σε συνθήκες ζέστης, έντονης δραστηριότητας και έκθεσης στον ήλιο.

Τα έτοιμα ροφήματα, οι χυμοί με ζάχαρη και τα αναψυκτικά καλό είναι να αποφεύγονται, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε ζάχαρη και πρόσθετα. Εναλλακτικά, τα σπιτικά smoothies μπορούν να αποτελέσουν μια πιο θρεπτική επιλογή, προσφέροντας ενέργεια και βιταμίνες.

Τέλος, καλό είναι να αποφεύγονται πολύ αλμυρά, λιπαρά ή βαριά σνακ (όπως πατατάκια, κρουασάν και μπισκότα του εμπορίου), καθώς και τα μεγάλα γεύματα πριν από το κολύμπι.

Πηγή: ygeiamou.gr

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