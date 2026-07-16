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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος διορισμός από ΔΗΣΥ - Αυτός αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο Έρευνας και Καινοτομίας στο Συμβούλιο Παρακολούθησης

 16.07.2026 - 16:10
Νέος διορισμός από ΔΗΣΥ - Αυτός αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο Έρευνας και Καινοτομίας στο Συμβούλιο Παρακολούθησης

Συνεχίζοντας την αξιοποίηση στελεχών και υποψηφίων των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών, η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αννίτα Δημητρίου, προχώρησε σήμερα στην τοποθέτηση του κ. Κωνσταντίνου Μούντουκκου ως Υπεύθυνου του χαρτοφυλακίου Ψηφιακής Πολιτικής, Έρευνας και Καινοτομίας του Συμβουλίου Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου.

Η κ. Δημητρίου καλωσόρισε τον κ. Μούντουκκο ευχαριστώντας τον καταρχάς για τη συμβολή του στο θετικό αποτέλεσμα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών. Όπως ανέφερε, διαθέτει την εμπειρία, τις γνώσεις και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για να ηγηθεί ενός ιδιαίτερα σημαντικού χαρτοφυλακίου, το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα της σύγχρονης αναπτυξιακής πολιτικής.

Όπως σημείωσε, «η ψηφιακή πολιτική, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους οφείλουμε να χτίσουμε το μέλλον της Κύπρου. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η ενίσχυση της καινοτομίας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια ανταγωνιστική οικονομία, ένα αποτελεσματικό κράτος και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες. Προτεραιότητες που βρίσκονται ψηλά για εμάς στον Δημοκρατικό Συναγερμό», όπως τόνισε.

Από την πλευρά του, ο κ. Μούντουκκος ευχαρίστησε με τη σειρά του την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την εμπιστοσύνη που επέδειξε προς το πρόσωπό του, διαβεβαιώνοντας ότι θα εργαστεί με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσήλωση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην παραγωγή τεκμηριωμένων προτάσεων και στην αποτελεσματική παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου στους τομείς της ψηφιακής πολιτικής, της έρευνας και της καινοτομίας.

Όπως ανέφερε, «αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με πλήρη επίγνωση της σημασίας του χαρτοφυλακίου και με διάθεση για ουσιαστική δουλειά από την πρώτη ημέρα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Η Κύπρος δεν μπορεί να μείνει πίσω καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Οφείλουμε να επενδύσουμε στην ψηφιακή μετάβαση, στην καινοτομία και στην έρευνα, ώστε να δημιουργήσουμε ένα πιο σύγχρονο, ανταγωνιστικό και ανθεκτικό κράτος προς όφελος των πολιτών και των επόμενων γενεών».

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