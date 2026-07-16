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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται Κύπρο στις 27 Ιουλίου ο Γκουτέρες - Φέρνει μαζί του ΝτιΚάρλο και Λακρουά

 16.07.2026 - 16:36
Έρχεται Κύπρο στις 27 Ιουλίου ο Γκουτέρες - Φέρνει μαζί του ΝτιΚάρλο και Λακρουά

Επίσκεψη στην Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου θα πραγματοποιήσει ο ΓΓ των ΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος θα συναντηθεί ξεχωριστά με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ θα έχουν και τριμερή συνάντηση, μεταδίδει το παράνομο «τ/κ πρακτορείο ειδήσεων».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τα κατεχόμενα, ο κ. Γκουτέρες θα φτάσει στο νησί στις 27 Ιουλίου και θα έχει συνομιλίες στις 28-29 Ιουλίου. Θα συνοδεύεται από τη Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, και τον Ζαν-Πιερ Λακρουά, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του κ. Γκουτέρες στην Κύπρο από την ανάληψη των καθηκόντων, ενώ η τελευταία επίσκεψη ΓΓ του διεθνούς οργανισμού έγινε το 2010, όταν ήρθε στο νησί ο Μπαν Κι Μουν.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, προστίθεται, ο ΓΓ θα συναντηθεί επίσης με μέλη των δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών και εκπροσώπους ορισμένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

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