Έρχεται Κύπρο στις 27 Ιουλίου ο Γκουτέρες - Φέρνει μαζί του ΝτιΚάρλο και Λακρουά

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τα κατεχόμενα, ο κ. Γκουτέρες θα φτάσει στο νησί στις 27 Ιουλίου και θα έχει συνομιλίες στις 28-29 Ιουλίου. Θα συνοδεύεται από τη Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, και τον Ζαν-Πιερ Λακρουά, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του κ. Γκουτέρες στην Κύπρο από την ανάληψη των καθηκόντων, ενώ η τελευταία επίσκεψη ΓΓ του διεθνούς οργανισμού έγινε το 2010, όταν ήρθε στο νησί ο Μπαν Κι Μουν.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, προστίθεται, ο ΓΓ θα συναντηθεί επίσης με μέλη των δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών και εκπροσώπους ορισμένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.