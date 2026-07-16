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ΔΙΕΘΝΗ

Νέους δασμούς 25% επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ σε βραζιλιάνικα προϊόντα: Σε ισχύ από τις 22 Ιουλίου

 16.07.2026 - 17:04
Νέους δασμούς 25% επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ σε βραζιλιάνικα προϊόντα: Σε ισχύ από τις 22 Ιουλίου

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη την επιβολή πρόσθετων δασμών ύψους 25% σε πληθώρα βραζιλιάνικων προϊόντων, κλιμακώνοντας μια εμπορική αντιπαράθεση η οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, πηγάζει από τη συμπεριφορά της Βραζιλίας απέναντι στις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Η νέα πολιτική προβλέπει εξαιρέσεις για βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως ο καφές, το βοδινό κρέας, τα πορτοκάλια, ορισμένα ενεργειακά προϊόντα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εξαρτήματα και συστατικά αεροδιαστημικής. Η κίνηση αυτή υποδηλώνει ότι ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να ελαχιστοποιήσει τις πληθωριστικές πιέσεις στους Αμερικανούς καταναλωτές, ακόμη και όταν αυξάνει την πίεση προς τη Μπραζίλια για ζητήματα που αφορούν αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, την αιθανόλη και άλλα προϊόντα.

Το γενικό πλαίσιο

 
Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι δασμοί επιβάλλονται ως απάντηση στα αθέμιτα εμπόδια που εγείρει η Βραζιλία εις βάρος των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας και συστημάτων πληρωμών.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί επίσης τη Βραζιλία για:

Περιορισμό της πρόσβασης των αμερικανικών εξαγωγών αιθανόλης στην αγορά της.

 
Ελλιπή προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παροχή προνομιακής δασμολογικής μεταχείρισης σε άλλες χώρες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η Βραζιλία δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά τη νομοθεσία κατά της παράνομης αποψίλωσης των δασών, γεγονός που εξασφαλίζει στους Βραζιλιάνους παραγωγούς ένα αθέμιτο πλεονέκτημα κόστους έναντι των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Η νομική βάση και οι εξαιρέσεις

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Η απόφαση για την επιβολή δασμών είναι το αποτέλεσμα μιας ετήσιας έρευνας που διεξήγαγε ο κορυφαίος εμπορικός αξιωματούχος του Τραμπ, Τζέιμισον Γκριρ, βάσει του Άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974. Το συγκεκριμένο άρθρο εξουσιοδοτεί τις ΗΠΑ να λαμβάνουν εμπορικά μέτρα - συμπεριλαμβανομένων των δασμών - ως απάντηση σε ξένες πρακτικές που κρίνονται αθέμιτες.

Ο ανώτερος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι οι εξαιρέσεις καλύπτουν προϊόντα τα οποία δεν παράγονται εγχώρια στις ΗΠΑ ή αγαθά που, αν επιβαρύνονταν με πρόσθετους δασμούς, θα μπορούσαν να διαταράξουν τις αμερικανικές εφοδιαστικές αλυσίδες ή την ευρύτερη οικονομία.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ καταγράφουν εμπορικό πλεόνασμα με τη Βραζιλία, ωστόσο ο αξιωματούχος τόνισε ότι η έρευνα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα εμπορικά εμπόδια και όχι στο συνολικό εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ των δύο χωρών.

Οι νέοι δασμοί πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στις 22 Ιουλίου.

Η αντίδραση της Βραζιλίας

 
Η Βραζιλία καταδίκασε την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν πρόσθετους δασμούς 25% σε ορισμένα βραζιλιάνικα προϊόντα.

«Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση αποδοκιμάζει την απόφαση που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την επιβολή δασμών 25 τοις εκατό σε βραζιλιάνικα προϊόντα», ανέφερε το γραφείο του Προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σε δήλωση στο X, αρνούμενο ότι η χώρα είχε εμπλακεί σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.



Το πολιτικό παρασκήνιο και η επόμενη μέρα

Αν και η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει ότι η απόφαση βασίζεται αποκλειστικά στα πορίσματα της εμπορικής έρευνας, η εξέλιξη αυτή σημειώνεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής κόντρας μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του αριστερού Προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Στο παρελθόν, ο Τραμπ είχε επιβάλει και άλλους δασμούς στη Βραζιλία, ασκώντας παράλληλα ανοιχτή κριτική για τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μεταχειρίζεται τον πρώην πρόεδρο και πολιτικό του σύμμαχο, Ζαΐχ Μπολσονάρου.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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