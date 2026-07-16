Αίσιο τέλος: Χρηματικό πρόστιμο στους δύο Ε/κ που «συνελήφθηκαν» στα κατεχόμενα - Αφέθηκαν ελεύθεροι

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στην σημερινή διαδικασία οι δύο νεαροί αποδέχθηκαν τις κατηγορίες για «παραβίαση στρατιωτικής περιοχής» και είσοδο στο ψευδοκράτος χωρίς να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος στις 12 Ιουλίου και σύμφωνα με τον Τ/κ δικηγόρο τους Οντζέλ Πολιλλί συνεργάστηκαν μετά την σύλληψή τους στο οδόφραγμα του Αστρομερίτη δίδοντας θεληματική κατάθεση.

Ο δικηγόρος τους είπε ότι πρώτη φορά πέρασαν οι νεαροί μόνοι τος στα κατεχόμενα, δεν έχουν εμπειρία της διαδικασίας, είδαν στο τ/κ σημείο ελέγχου στο οδόφραγμα του Πύργου Τυλληρίας ότι το προπορευόμενο όχημα ξεκίνησε και θεώρησαν ότι μπορούσαν να περάσουν κι αυτοί χωρίς έλεγχο. Σύμφωνα με τον κ. Πολιλλί δεν είχαν καμία πρόθεση να διαπράξουν οποιοδήποτε αδίκημα κι έφερε παραδείγματα από το παρελθόν παρόμοιων περιστατικών σε σημεία διέλευσης.

Ο «δικαστής» του «στρατοδικείου» έκρινε τους δύο ένοχους για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τις οποίες – είπε – θεωρεί σοβαρές, αλλά ανέφερε πως για τη λήψη μιας απόφασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες που γίνεται κάποιο αδίκημα, όπως σημείωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι εμφανές ότι πρόκειται για απροσεξία, το οποίο κατέδειξε και το γεγονός ότι πέρασαν χωρίς έλεγχο αλλά πήγαν να εξέλθουν από το οδόφραγμα Αστρομερίτη. Γι' αυτό, ανέφερε, δεν επέβαλλε ποινή φυλάκισης αλλά χρηματικό πρόστιμο ύψους 500 ΤΛ για τον καθένα.

Ακολούθως οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι και αναμένεται να επιστρέψουν στις ελεύθερες περιοχές εντός της ημέρας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ