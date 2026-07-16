Μάρωνας στη δίκη Ζαβράντωνα - «Η δεύτερη κατάθεσή αποτυπώνει τα πραγματικά γεγονότα»

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτέλεσε το επίκεντρο της πολύωρης κατάθεσης του μάρτυρα, ο οποίος κλήθηκε να εξηγήσει τη διαφορά ανάμεσα στην πρώτη κατάθεσή του μετά τη σύλληψή του και στη δεύτερη κατάθεση που έδωσε στις Αρχές, βάσει της οποίας εντάχθηκε στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων της ΥΚΑΝ.

Ο κ. Ανδρέου υποστήριξε ότι η πρώτη του κατάθεση δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, καθώς, όπως ανέφερε, τότε αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη για την υπόθεση, ενώ επέμεινε ότι η δεύτερη κατάθεσή του αποτυπώνει τα πραγματικά γεγονότα.

Η επανεκδίκαση διεξάγεται μετά την απόφαση του Εφετείου να ακυρώσει την καταδίκη του Γιώργου Χριστοδούλου Ζαβράντωνα σε ποινή φυλάκισης 22 ετών και να διατάξει νέα ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Ο Γιάννης Ανδρέου αποτελεί τον βασικό μάρτυρα κατηγορίας στην υπόθεση. Είχε καταδικαστεί το 2019 σε ποινή φυλάκισης 16 ετών για την ίδια υπόθεση, ωστόσο, αργότερα έδωσε νέα κατάθεση στις Αρχές, εντάχθηκε στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και έλαβε προεδρική χάρη, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η ποινή του αφού είχε εκτίσει περίπου τριάμισι χρόνια.

Η παρουσία του στο Δικαστήριο έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Ο μάρτυρας μεταφέρθηκε συνοδευόμενος από μέλη της Αστυνομίας, ενώ ισχυρή αστυνομική δύναμη βρισκόταν τόσο εντός όσο και εκτός της δικαστικής αίθουσας.

Η πρώτη και η δεύτερη κατάθεση στο επίκεντρο της διαδικασίας

Με την έναρξη της διαδικασίας, ο κ. Ανδρέου επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Μάρωνας». Ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Βασίλης Μπίσας, του υπέδειξε την πρώτη κατάθεσή του και τον ρώτησε κατά πόσον την αναγνωρίζει. Ο μάρτυρας απάντησε θετικά, ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν την υιοθετεί, επειδή -όπως είπε- ακολούθησε δεύτερη κατάθεση.

Στο σημείο αυτό υπήρξε ένσταση από τον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Χρίστο Πουτζιουρή, ο οποίος υποστήριξε ότι η ερώτηση της κατηγορούσας Αρχής καθοδηγούσε τον μάρτυρα. Μετά από παρέμβαση του Δικαστηρίου, η ερώτηση αναδιατυπώθηκε και ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι δεν υιοθετεί την πρώτη κατάθεση, επειδή στη συνέχεια προχώρησε σε νέα.

Η πρώτη κατάθεση, η οποία δόθηκε αμέσως μετά τη σύλληψή του όταν εντοπίστηκαν στην κατοχή του τα 15 κιλά κοκαΐνης, αναγνώστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, ο κ. Ανδρέου παρουσιαζόταν τότε να αναλαμβάνει την ευθύνη για την υπόθεση, αναφέροντας ότι είχε εμπλακεί λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε εξαιτίας του τζόγου. Ανέφερε ότι χρωστούσε μεγάλα ποσά χρημάτων, ότι δεχόταν απειλές ο ίδιος και η οικογένειά του και ότι είχε εξαναγκαστεί να μεταφέρει τα ναρκωτικά.

Στην ίδια κατάθεση ανέφερε ότι διατηρούσε καθημερινή επικοινωνία με τον Ζαβράντωνα, ωστόσο, απέρριπτε ότι ο τελευταίος είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Παράλληλα, υποστήριζε ότι ο τότε συγκατηγορούμενός του Άριστος Κυπριανού δεν γνώριζε για τα ναρκωτικά.

Ακολούθως, αναγνώστηκε η δεύτερη κατάθεσή του, την οποία ο μάρτυρας δήλωσε ότι υιοθετεί. Σε αυτή, ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι αποφάσισε να αποκαλύψει στοιχεία που δεν είχε αναφέρει προηγουμένως επειδή φοβόταν, αλλά και επειδή επιθυμούσε να προστατεύσει πρόσωπο με το οποίο διατηρούσε φιλική σχέση.

Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή του, το πρόσωπο που του ανέθεσε να παραλάβει τα ναρκωτικά ήταν ο Γιώργος Ζαβράντωνας, τον οποίο -όπως ανέφερε- γνώριζε από το 2016. Υποστήριξε ότι μετά την αποφυλάκιση του κατηγορουμένου διατηρούσαν καθημερινή επικοινωνία, συναντιούνταν συχνά και ο ίδιος επισκεπτόταν την οικία του Ζαβράντωνα στη Δευτερά.

Όπως κατέθεσε, λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή του ο Ζαβράντωνας μετέβη στην Ολλανδία για να διευθετήσει την αποστολή της κοκαΐνης και στη συνέχεια επικοινωνούσε μαζί του, δίνοντάς του οδηγίες για την παραλαβή της.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι οι επικοινωνίες τους γίνονταν κυρίως μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων και ότι ο κατηγορούμενος επικοινωνούσε μαζί του κατά τη διάρκεια της παραλαβής, προκειμένου να ενημερώνεται για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρέου, παρέλαβε τα ναρκωτικά από σημείο όπου αυτά ήταν κρυμμένα κάτω από πινακίδα, ενώ μαζί του βρισκόταν ο Άριστος Κυπριανού. Υποστήριξε ότι ο Κυπριανού δεν γνώριζε οτιδήποτε για την υπόθεση και απλώς τον συνόδευε.

Κατά την κύρια εξέτασή του, ο μάρτυρας αναγνώρισε σειρά φωτογραφιών και τεκμηρίων της υπόθεσης. Μεταξύ άλλων αναγνώρισε τη στρατιωτικού τύπου τσάντα στην οποία είχαν τοποθετηθεί τα ναρκωτικά, φωτογραφίες από το σημείο παραλαβής, καθώς και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο ένα κιλό κοκαΐνης που πέταξε από τη βεράντα της οικίας του όταν αντιλήφθηκε την παρουσία αστυνομικών. Όπως είπε, παρακολουθώντας τις κάμερες ασφαλείας είδε δύο πρόσωπα να κινούνται προς τον Άριστο Κυπριανού και κατάλαβε ότι επρόκειτο για μέλη της Αστυνομίας.

Κατά την αντεξέτασή του από τον συνήγορο υπεράσπισης του Ζαβράντωνα, Χρίστο Πουτζιουρή, η υπεράσπιση επικεντρώθηκε σε αντιφάσεις, όπως λέχθηκε, ανάμεσα στις δύο καταθέσεις του μάρτυρα και στους λόγους που τον οδήγησαν να αλλάξει εκδοχή.

Ο μάρτυρας κλήθηκε να επιβεβαιώσει ότι το 2019 είχε παραδεχθεί την κατοχή των ναρκωτικών, την κατοχή με σκοπό την προμήθεια και τη συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος. Ο κ. Ανδρέου απάντησε καταφατικά.

Η υπεράσπιση υπέδειξε ότι τότε ενώπιον του Κακουργιοδικείου είχε παρουσιαστεί η θέση ότι τα ναρκωτικά ανήκαν στον ίδιο τον μάρτυρα και ότι η σημερινή του εκδοχή είναι διαφορετική.

Ερωτηθείς κατά πόσον η εκδοχή που παρουσιάστηκε το 2019 ήταν η αλήθεια, ο κ. Ανδρέου απάντησε αρνητικά.

«Η πρώτη μου κατάθεση δεν ήταν η αλήθεια, η δεύτερη είναι η αλήθεια», ανέφερε, όταν η υπεράσπιση του υπέβαλε ότι είχε πει ψέματα ενώπιον του Δικαστηρίου. «Είπα να τα πάρω όλα πάνω μου στην πρώτη κατάθεση», πρόσθεσε.

Ο μάρτυρας απέρριψε ότι άλλαξε στάση για να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης από τις Αρχές, λέγοντας ότι αποφάσισε να μιλήσει επειδή ήθελε να αποκαλύψει «ποιου είναι τα ναρκωτικά».

Η υπεράσπιση αναφέρθηκε επίσης στην ένταξή του στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, στην προεδρική χάρη που έλαβε και στην αναστολή της ποινής του, υποστηρίζοντας ότι αυτά ήταν αποτέλεσμα συμφωνίας για συνεργασία με τις Αρχές.

Ο κ. Ανδρέου απέρριψε τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι η κατάθεσή του ήταν η αλήθεια και ότι θα μπορούσε να μην παρουσιαστεί στο Δικαστήριο εάν δεν επιθυμούσε να καταθέσει. «Είπα την αλήθεια και την λέω και ήρθα και σήμερα εδώ. Αλλιώς δεν θα ερχόμουν», ανέφερε.

Σε σχέση με την προστασία του, ο μάρτυρας είπε ότι η Αστυνομία τον ενημερώνει ότι εξακολουθεί να κινδυνεύει και ότι διαμένει στον Κορμακίτη, επειδή αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια. «Ακόμα και σήμερα σας βλέπω στα μάτια και σας λέω ότι κινδυνεύω», ανέφερε.

Αντεξέταση για προηγούμενη εμπλοκή του μάρτυρα με ναρκωτικά

Κατά την αντεξέταση, ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε επίσης σε ισχυρισμούς που αφορούσαν προηγούμενη εμπλοκή του μάρτυρα με ναρκωτικά και στις σχέσεις του με πρόσωπα που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία.

Ο κ. Πουτζιουρής ρώτησε τον κ. Ανδρέου κατά πόσον είχε προβεί ποτέ σε εισαγωγή ναρκωτικών, με τον μάρτυρα αρχικά να ζητά διευκρίνιση της ερώτησης και να καλεί τον συνήγορο να είναι πιο συγκεκριμένος. Όταν η ερώτηση επαναλήφθηκε, ο κ. Ανδρέου απάντησε καταφατικά.

Σε ερώτηση πότε είχε συμβεί αυτό, ο μάρτυρας απάντησε: «Ρώτα τον πελάτη σου, ξέρει καλύτερα», υποστηρίζοντας ότι ο Ζαβράντωνας ήταν το πρόσωπο που διευθετούσε τέτοιου είδους ζητήματα.

Ερωτηθείς κατά πόσον αυτά που ανέφερε τα είχε πει στην Αστυνομία ή στο Δικαστήριο πριν του επιβληθεί η ποινή φυλάκισης το 2019, ο κ. Ανδρέου απάντησε ότι δεν είχε ερωτηθεί σχετικά.

Ο κ. Πουτζιουρής υπέβαλε στον μάρτυρα ότι ο ίδιος παρουσιαζόταν ως έμπορος ναρκωτικών, με τον κ. Ανδρέου να απαντά ότι ήταν «ο άνθρωπος» του πελάτη του.

Ακολούθως, ο κ. Ανδρέου αναφέρθηκε στην παραμονή του στον Κορμακίτη μετά την αποφυλάκισή του. Ερωτηθείς πότε επέστρεψε στην περιοχή, ανέφερε ότι αυτό έγινε λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του.

Η υπεράσπιση τον ρώτησε κατά πόσον γνώριζε ότι ενδεχομένως παραβίαζε τους όρους που είχαν τεθεί σε σχέση με την αποφυλάκισή του, με τον μάρτυρα να απαντά ότι δεν θεωρούσε πως παραβίαζε οποιονδήποτε όρο, καθώς επέστρεψε στο χωριό του και πρόκειται για διαφορετικό διοικητικό καθεστώς.

Σε ερώτηση κατά πόσον η Νομική Υπηρεσία γνώριζε για την παραμονή του στον Κορμακίτη, ο κ. Ανδρέου απάντησε ότι δεν γνωρίζει και παρέπεμψε στην ίδια τη Νομική Υπηρεσία, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν κρυβόταν και ότι εκεί διαμένει.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο Παρασκευή, στις 09:30, με την ολοκλήρωση της αντεξέτασης του μάρτυρα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ