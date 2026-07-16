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ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Η στιγμή της δολοφονικής επίθεσης με μολότοφ στη Marfin, δείτε βίντεο

 16.07.2026 - 18:25
Ντοκουμέντο: Η στιγμή της δολοφονικής επίθεσης με μολότοφ στη Marfin, δείτε βίντεο

Ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr το οποίο απεικονίζει τις δραματικές στιγμές της δολοφονικής επίθεσης με μολότοφ στην Marfin το μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2010 όπου έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα, εκ των οποίων μία έγκυος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, είναι λίγο μετά τις 14:00 όταν και οι εργαζόμενοι της τράπεζας βρίσκονται εντός του καταστήματος με το βλέμμα τους, ωστόσο, να είναι στραμμένο προς την έξοδο του καταστήματος, αφού απ’ έξω στην οδό Σταδίου ήταν σε εξέλιξη η μεγάλη πορεία ενάντια στα μέτρα λιτότητας. Είχαν περάσει λίγα μόλις λεπτά απ’ όταν και ομάδα κουκουλοφόρων είχε αποσπαστεί από την πορεία και είχε αρχίσει να επιτίθεται προς το κατάστημα προσπαθώντας να σπάσει την τζαμαρία.

Στους υπαλλήλους επικρατεί αμηχανία, μετακινούνται εντός του καταστήματος κάνοντας τις τυπικές εργασίες που πραγματοποιούνται πριν το κλείσιμο της τράπεζας, ωστόσο στις 14:07 επικρατεί πανικός. Όσοι βρίσκονται στον γκισέ φεύγουν τρέχοντας προς άλλο δωμάτιο, αφού η τζαμαρία της τράπεζας είχε μόλις παραβιαστεί. Τότε ο τελευταίος υπάλληλος εμφανίζεται να γυρνάει πίσω για να πάρει ένα προσωπικό του αντικείμενο και ακολουθεί τρέχοντας τους υπολοίπους.

Είναι η στιγμή που απεικονίζεται η πρώτη έκρηξη, οι πρώτες μολότοφ έχουν πέσει εντός του καταστήματος, ο χώρος γεμίζει καπνούς και η εικόνα μαυρίζει.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο



Τα υπόλοιπα αποτελούν μέρος μίας από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου.

Οι περισσότεροι υπάλληλοι στοιβάχτηκαν στον μικρό φωταγωγό που επικοινωνούσε μέσω πλέγματος με την ταράτσα, το οποίο πλέγμα ένας εξ αυτών κατάφερε και έσπασε. Στη συνέχεια αναρριχήθηκαν από τον φωταγωγό στη στέγη, απ' όπου πήδηξαν σε διπλανό κτίριο σπάζοντας τη τζαμαρία του με καδρόνι.

Νεκροί ανασύρθηκαν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Αυτοί εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες στον 3ο όροφο του κτιρίου, με αποτέλεσμα να πεθάνουν από ασφυξία.

Δεκαέξι χρόνια μετά, η έρευνα για την υπόθεση έχει προχωρήσει ξανά, αυτή τη φορά με χειροπιαστά αποτελέσματα, αφού έχουν ταυτοποιηθεί τρία άτομα, δύο εξ αυτών έχουν ήδη συλληφθεί και αναμένεται η έκδοση ενός τρίτου, της 46χρονης η οποία συνελήφθη στο Λονδίνο, στη χώρα μας.

 

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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