Άγριο ξύλο σε εστιατόριο fast food στην Αριζόνα, πελάτες τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν, δείτε βίντεο

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media αρχικά κάποια άτομα φέρεται να έχουν μια έντονη λεκτική διαμάχη. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άνδρας δέχεται γροθιά και σωριάζεται. Υπάλληλοι του καταστήματος προσπαθούν να τους χωρίσουν και να ηρεμίσουν τα πνεύματα, αλλά μάταια.

Παράλληλα, πελάτες του εστιατορίου που τρώγανε χωρίς να ενοχλήσουν κανέναν τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν. Όσοι βγήκαν έξω βιντεοσκοπούν το βίαιο περιστατικό από απόσταση. Η συμπλοκή συνεχίζεται μπροστά από το ταμείο και τη κουζίνα του εστιατορίου. Μετά από λίγα λεπτά οι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν. Λίγοι πελάτες που παρέμειναν στο μαγαζί συνέχισαν το φαγητό τους.



Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρα τα αίτια του καυγά και αν κάποιος τραυματίστηκε ή συνελήφθη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα