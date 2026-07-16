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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ

 16.07.2026 - 18:46
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας η οποία θα τεθεί σε ισχύ την Παρασκευή (17/7).

Η προειδοποίηση θα διαρκέσει από τις 14:00 μέχρι τις 16:30 και η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό.

Πώς θα είναι ο καιρός

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει γενικά κυρίως αίθριος, ενώ αργότερα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 32 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα παραμείνει κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

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