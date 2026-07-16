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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοίνωσαν τον ερχομό Γκουτέρες στην Κύπρο τα Ηνωμένα Έθνη - Συναντά ΠτΔ και Έρχιουρμαν

 16.07.2026 - 19:33
Ανακοίνωσαν τον ερχομό Γκουτέρες στην Κύπρο τα Ηνωμένα Έθνη - Συναντά ΠτΔ και Έρχιουρμαν

Την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ κατά την ενημέρωση Τύπου στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Όπως ανέφερε, ο ΓΓ του ΟΗΕ θα μεταβεί στην Κύπρο «στο πλαίσιο της αποστολής των Καλών του Υπηρεσιών και της ισχυρής, έμπρακτης δέσμευσής του στο Κυπριακό».

Κατά την παραμονή του στο νησί, «θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς», ανέφερε ο Εκπρόσωπος.

Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν «στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί», μεταξύ άλλων μέσω του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

«Περαιτέρω λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα θα σας γνωστοποιηθούν», πρόσθεσε ο Εκπρόσωπος.

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