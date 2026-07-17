VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε διαχωριστική νησίδα μετά από σφοδρή σύγκρουση

Σύμφωνα με το Roadreport, ιδιωτικό όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε μεταλλική πινακίδα οδικής σήμανσης και στη συνέχεια κατέληξε πάνω στη διαχωριστική νησίδα, σε φωτοελεγχόμενη διασταύρωση.

Από τη σύγκρουση το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό του μέρος, ενώ στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για διαχείριση του περιστατικού και απομάκρυνση των συντριμμιών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Αστυνομία.