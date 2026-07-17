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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα κινητικότητα στο Κυπριακό - Ραντεβού Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες

 17.07.2026 - 06:12
Νέα κινητικότητα στο Κυπριακό - Ραντεβού Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, θα βρίσκεται στην Κύπρο για επαφές, από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου.

Την κάθοδο Γκουτέρες στο νησί, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ

Μιλώντας κατά την ενημέρωση Τύπου στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Ντουζαρίκ ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας θα μεταβεί στην Κύπρο στο πλαίσιο της αποστολής των Καλών του Υπηρεσιών και της ισχυρής, έμπρακτης δέσμευσής του στο Κυπριακό.

Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Αντόνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών, οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για το πρόγραμμα επαφών του Γενικού Γραμματέα, θα γνωστοποιηθούν τις επόμενες μέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, στην Κύπρο θα βρίσκεται και η προσωπική απεσταλμένη του Αντόνιο Γκουτέρες, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ενώ αναμένεται να επιδιωχθεί η διευθέτηση κοινής συνάντησης των επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών, με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Κασίμ Ντιάν, αναμενόταν να ενημερώσει χθες το βράδυ - σε κλειστή διαβούλευση - το Συμβούλιο Ασφαλείας, σχετικά με τις εκθέσεις Γκουτέρες για τις Καλές του Υπηρεσίες και την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy

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