Γιάννης Αντωνίου: «Εργαζόμαστε για επανέναρξη διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου»

Σε ομιλία του στην αντικατοχική εκδήλωση, ο κ. Αντωνίου μετάφερε τη διαβεβαίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι η επίλυση του Κυπριακού, αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα του ιδίου και της Κυβέρνησης του. Πρόσθεσε ότι ο πρόσφατος διορισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό, καταδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον της Ευρώπης, στην οποία επενδύουμε «και σε ό,τι αφορά την πρόοδο της διαδικασίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων αλλά ειδικότερα, στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου στο περιεχόμενο της λύσης» όπως είπε.

«Στηρίζουμε την πρωτοβουλία για επανέναρξη των συνομιλιών, η οποία ξεκίνησε μετά και από δικές μας επίμονες προσπάθειες, επενδύουμε στην πολιτική βούληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο αναβαθμισμένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σαφή διασύνδεση των ευρωτουρκικών με το Κυπριακό, με την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα», ανέφερε ο κ. Αντωνίου στην ομιλία του στην αντικατοχική εκδήλωση.

«Στόχος μας είναι η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα σύγχρονο κράτος, μέλος της ΕΕ και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που θα προσφέρει σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της το δικαίωμα να ζουν και να δημιουργούν σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας, όπως ακριβώς συμβαίνει με όλους τους Ευρωπαίους πολίτες», πρόσθεσε.

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι τα δεδομένα είναι δύσκολα όμως «έχουμε την υποχρέωση να συνεχίσουμε την προσπάθεια με ζητούμενο να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια πατρίδα ελεύθερη, χωρίς στρατό κατοχής, χωρίς εγγυητές, χωρίς με επεμβατικά δικαιώματα».

Ανέφερε ότι πενήντα δύο χρόνια από το θλιβερό καλοκαίρι του 1974, η δικαίωση της θυσίας και των αγώνων όσων έσπευσαν να υπερασπιστούν την ελευθερία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Κύπρου, θα έρθει μόνο μέσα από τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.

«Το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 και η βάρβαρη τουρκική εισβολή, που ακολούθησε, πέντε μέρες μετά, είναι αιμάσσουσες πληγές στο σώμα της πατρίδας μας, στην καρδιά του λαού μας και στη συλλογική μας συνείδηση», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι η ανατροπή της νόμιμης Κυβέρνησης υπό τον Πρόεδρο Μακάριο, από την αθηναϊκή Χούντα και τους εδώ συνεργάτες της, την ΕΟΚΑ Β, στο όνομα μιας δήθεν εθνικής αποκατάστασης, υπήρξε η απαρχή πολλών δεινών.

«Η παράνομη τουρκική εισβολή βρήκε την πατρίδα μας ανοχύρωτη, παρατημένη στο έλεος», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «κυριευμένοι από το μένος τους οι πραξικοπηματίες δεν δίστασαν να συνεχίσουν την εγκληματική δράση τους, ακόμη και όταν ο Αττίλας προέλαυνε σχεδόν ανενόχλητος».

Ο κ. Αντωνίου είπε ότι εκδηλώσεις όπως η αποψινή, στέλνουν το μήνυμα ότι «δεν ξεχνούμε, και ότι ενωμένοι συνεχίζουμε τον αγώνα για άρση της παρανομίας και λύτρωση από τα δεινά της εισβολής».

«Καταθέτω το σεβασμό της πολιτείας, μαζί με την υπόσχεση ότι θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για δικαιώσουμε τους αγώνες και τις θυσίες των ηρώων μας, των θυμάτων της κυπριακής τραγωδίας, και όλων των Κυπρίων που έφυγαν από τη ζωή, με τον πόθο της επιστροφής, και με τον καημό να μάθουν για την τύχη των παιδιών τους», κατέληξε.