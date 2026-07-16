Οι ΗΠΑ εξαπολύουν για έκτη νύχτα κύμα επιθέσεων στο Ιράν με πυραύλους σε υποδομές, αναφορές για τραυματίες, απειλεί με αντίποινα η Τεχεράνη

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε εξαπολύσει απειλές ότι θα πλήξει όλες τις αμερικανικές υποδομές στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια των εκρήξεων, ούτε υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για θύματα ή το μέγεθος των ζημιών.

Η Αχβάζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πόλεις του νοτιοδυτικού Ιράν και βρίσκεται στην επαρχία Χουζεστάν, η οποία τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατιωτικής κλιμάκωσης, καθώς έχουν αναφερθεί επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα σε στόχους της περιοχής.

Λίγο νωρίτερα, η κεντρική αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε την έναρξη νέου κύματος επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, το έκτο κατά σειρά μετά τη λήξη της προσωρινής εκεχειρίας των δύο χωρών.





Από τη μεριά του, ο ιρανικός στρατός χαρακτήρισε το Στενό του Ορμούζ «αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή», προειδοποιώντας ότι θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε περαιτέρω αμερικανική κλιμάκωση.



Επιπλέον, η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι θα πλήξει «όλες τις υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή», εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επιθέσεις κατά κρίσιμων ιρανικών εγκαταστάσεων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα