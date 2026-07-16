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ΔΙΕΘΝΗ

Οι ΗΠΑ εξαπολύουν για έκτη νύχτα κύμα επιθέσεων στο Ιράν με πυραύλους σε υποδομές, αναφορές για τραυματίες, απειλεί με αντίποινα η Τεχεράνη

 16.07.2026 - 23:53
Οι ΗΠΑ εξαπολύουν για έκτη νύχτα κύμα επιθέσεων στο Ιράν με πυραύλους σε υποδομές, αναφορές για τραυματίες, απειλεί με αντίποινα η Τεχεράνη

Το αεροδρόμιο του Ιρανσάχρ στο νοτιοανατολικό τμήμα του Ιράν χτυπούν με πυραύλους οι Αμερικανοί, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης και μια γέφυρα κοντά στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με πληροφορίες. Νωρίτερα, νέες εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Αχβάζ και στην Μπουσέρ, στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή περιφερειάρχη της επαρχίας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε εξαπολύσει απειλές ότι θα πλήξει όλες τις αμερικανικές υποδομές στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια των εκρήξεων, ούτε υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για θύματα ή το μέγεθος των ζημιών.

Η Αχβάζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πόλεις του νοτιοδυτικού Ιράν και βρίσκεται στην επαρχία Χουζεστάν, η οποία τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατιωτικής κλιμάκωσης, καθώς έχουν αναφερθεί επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα σε στόχους της περιοχής.

Λίγο νωρίτερα, η κεντρική αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε την έναρξη νέου κύματος επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, το έκτο κατά σειρά μετά τη λήξη της προσωρινής εκεχειρίας των δύο χωρών.

Από τη μεριά του, ο ιρανικός στρατός χαρακτήρισε το Στενό του Ορμούζ «αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή», προειδοποιώντας ότι θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε περαιτέρω αμερικανική κλιμάκωση.

Επιπλέον, η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι θα πλήξει «όλες τις υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή», εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επιθέσεις κατά κρίσιμων ιρανικών εγκαταστάσεων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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