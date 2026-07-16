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Πρώην πεζοναύτης προειδοποιεί: Τα 4 λάθη στο σπίτι που προσελκύουν τους διαρρήκτες σαν μαγνήτης

 16.07.2026 - 23:02
Πρώην πεζοναύτης προειδοποιεί: Τα 4 λάθη στο σπίτι που προσελκύουν τους διαρρήκτες σαν μαγνήτης

Οι εγκληματίες βρίσκονται παντού και οι διαρρήξεις είναι συχνά ευκαιριακές. Πώς μπορείτε όμως να προστατεύσετε το σπίτι σας αν δεν γνωρίζετε τι είναι αυτό που τους προσελκύει;

Ένας πρώην πεζοναύτης του Βασιλικού Ναυτικού, ο Ρόμπιν, έδωσε την απάντηση, παρουσιάζοντας τα τέσσερα στοιχεία που κάνουν ένα σπίτι ελκυστικό για τους κλέφτες: «Οι περισσότερες διαρρήξεις είναι εγκλήματα ευκαιρίας. Λίγες απλές αλλαγές μπορούν να κάνουν το σπίτι σας να φαίνεται μεγαλύτερος μπελάς απ' ό,τι αξίζει», εξηγεί ο ίδιος.

Τα 4 στοιχεία που... ελκύουν τους κλέφτες στο σπίτι σας

1. Ο φωτισμός

Το σκοτεινό σπίτι προσφέρει ιδανικές κρυψώνες. Αντίθετα, ένας καλά φωτισμένος χώρος αποτρέπει τους εισβολείς. «Αν έχετε φώτα που ανάβουν με ανιχνευτή κίνησης όταν κάποιος πλησιάζει, αυτό δεν τους αρέσει καθόλου», αναφέρει ο Ρόμπιν.

2. Συστήματα ασφαλείας και σκυλιά

Οι κάμερες, τα έξυπνα κουδούνια και οτιδήποτε προδίδει την παρουσία κάποιου λειτουργούν αποτρεπτικά. Ο μεγαλύτερος φόβος των διαρρηκτών, όμως, είναι οι σκύλοι, καθώς μπορούν να γαβγίσουν ή να τους προκαλέσουν τραυματισμό. Επίσης, ο Ρόμπιν συνιστά τη χρήση πρόσθετων ορατών κλειδαριών στις πόρτες και τα παράθυρα για να δείξετε ότι απαιτείται επιπλέον προσπάθεια για την παραβίαση.

 

3. Φυσικές κρυψώνες

Οι ψηλοί και πυκνοί θάμνοι κοντά σε πόρτες και παράθυρα προσφέρουν κάλυψη στους κλέφτες. «Κρατήστε τη βλάστηση περιποιημένη για να έχετε καθαρή ορατότητα στα σημεία εισόδου και τοποθετήστε ακανθώδη φυτά κάτω από τα παράθυρα για να εμποδίσετε την προσέγγιση», προτείνει.

4. Σημάδια απουσίας

Τα δέματα που συσσωρεύονται στην είσοδο, τα γεμάτα γραμματοκιβώτια και τα άδεια πάρκινγκ για μέρες μαρτυρούν πως λείπετε. Για να το αποφύγετε, ο Ρόμπιν προτείνει να ζητάτε τη φύλαξη της αλληλογραφίας σας όταν λείπετε, να χρησιμοποιείτε χρονοδιακόπτες για τα φώτα και να κανονίζετε ώστε κάποιος να μετακινεί ένα αυτοκίνητο στο πάρκινγκ σας για να φαίνεται ότι υπάρχει δραστηριότητα.

 

 ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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