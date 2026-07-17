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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις εκθέσεις ΓΓ ΟΗΕ επικεντρώθηκε ο Ντιάν στο ΣΑ - Τόνισε προσπάθειες Ολγκίν

 17.07.2026 - 07:40
Στις εκθέσεις ΓΓ ΟΗΕ επικεντρώθηκε ο Ντιάν στο ΣΑ - Τόνισε προσπάθειες Ολγκίν

Στις πρόσφατες εκθέσεις του ΓΓ ΟΗΕ για την Κύπρο επικεντρώθηκε ο Ειδικός του Αντιπρόσωπος και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στο νησί (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Χασίμ Ντιάν, κατά την ενημέρωση των κρατών μελών του ΣΑ ΟΗΕ που έγινε την Πέμπτη, στη Νέα Υόρκη, κεκλεισμένων των θυρών και διήρκησε περίπου μία ώρα και τριάντα λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο κ. Ντιάν τόνισε τις μεγάλες προσπάθειες της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν για εντατικές επαφές με τις δύο πλευρές, ώστε να υπάρξει κατάληξη σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΣΑ ΟΗΕ (Γαλλία, Λετονία, Ελλάδα, Δανία) όπως και οι ΗΠΑ φέρονται να εξέφρασαν την υποστήριξη τους σε λύση με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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