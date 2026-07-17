Στις εκθέσεις ΓΓ ΟΗΕ επικεντρώθηκε ο Ντιάν στο ΣΑ - Τόνισε προσπάθειες Ολγκίν

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο κ. Ντιάν τόνισε τις μεγάλες προσπάθειες της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν για εντατικές επαφές με τις δύο πλευρές, ώστε να υπάρξει κατάληξη σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΣΑ ΟΗΕ (Γαλλία, Λετονία, Ελλάδα, Δανία) όπως και οι ΗΠΑ φέρονται να εξέφρασαν την υποστήριξη τους σε λύση με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ