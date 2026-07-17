Μπαράζ συλλήψεων - Χειροπέδες σε 47 πρόσωπα για παράνομη απασχόληση και παράνομη παραμονή στην ΚΔ

Συγκεκριμένα, σε παγκύπρια επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, με τη συμμετοχή λειτουργών του Τμήματος Επιθεωρήσεων Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που διενεργήθηκε χθες το απόγευμα σε 16 χώρους εστίασης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 47 πρόσωπα για το αδίκημα της παράνομης απασχόλησης. Εννέα από αυτούς συνελήφθησαν και για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, πέραν της ποινικής διαδικασίας, λειτουργοί του Τμήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας, εξέδωσαν διοικητικό πρόστιμο ύψους €195,000 στους 16 εργοδότες, για αδήλωτη εργασία.

Οι δράσεις της Αστυνομίας για πάταξη της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράνομης απασχόλησης, συνεχίζονται καθημερινά.