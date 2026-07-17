Λετυμπιώτης για επίσκεψη Γκουτέρες: «Δεν είναι εθιμοτυπική – Στέλνει μήνυμα σε όσους βολεύτηκαν με τη στασιμότητα»

Για πρώτη φορά μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ετοιμάζει τις αποσκευές του για την Κύπρο, σε μια κίνηση που κάθε άλλο παρά εθιμοτυπικό χαρακτήρα έχει.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Όπως υπογράμμισε, η κάθοδος του επικεφαλής του ΟΗΕ στο νησί αποτελεί ένα σαφές «καμπανάκι» σε όσους είχαν βολευτεί με τη στασιμότητα και επένδυαν στη διατήρηση του υφιστάμενου status quo.

Ο μεγάλος στόχος του Αντόνιο Γκουτέρες δεν είναι άλλος από το να στρώσει το έδαφος για τη σύγκληση μιας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το ορόσημο αυτό είναι απολύτως εφικτό να επιτευχθεί πριν από το τέλος του καλοκαιριού, υπό μία βασική αλλά καθοριστική προϋπόθεση: η Τουρκία να επιδείξει επιτέλους εποικοδομητική στάση και να εγκαταλείψει οριστικά την αδιάλλακτη αξίωσή της για λύση δύο κρατών.

Η Λευκωσία ξεκαθαρίζει πως η επιδιωκόμενη πολυμερής διάσκεψη έχει έναν και μοναδικό σκοπό, την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων ακριβώς από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Την ίδια ώρα, απαντώντας στα σενάρια που κυκλοφορούν περί δήθεν «νέων ιδεών» στο τραπέζι, ο κύριος Λετυμπιώτης έθεσε τις κόκκινες γραμμές της ελληνοκυπριακής πλευράς με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Η βάση των συνομιλιών παραμένει αδιαπραγμάτευτη και αυτή δεν είναι άλλη από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, απλά βρίσκεται εκτός κάδρου.