Το νέο εστιατόριο που ήδη συζητιέται για την κουζίνα και τον μοναδικό του χώρο - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Στην οδό Αγίου Ιωάννη, σε μια από τις πιο αυθεντικές γειτονιές της παλιάς πόλης, άνοιξε πρόσφατα το Nima Social House, το νέο εστιατόριο της ομάδας που βρίσκεται πίσω από το αγαπημένο Nima Concept Store.

Πρόκειται για έναν χώρο που φιλοδοξεί να προσφέρει κάτι περισσότερο από ένα καλό γεύμα, συνδυάζοντας τη σύγχρονη αισθητική με τη φιλοσοφία της παρέας και του μοιράσματος, μέσα από ένα μενού που παντρεύει τη μεσογειακή και την κυπριακή κουζίνα με δημιουργική ματιά.

Την επιμέλεια του μενού υπογράφει η Αγγλοκύπρια chef Eleni Katalanos, η οποία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εποχικότητα των υλικών, στις ελληνικές και κυπριακές γεύσεις και κυρίως στα λαχανικά, δημιουργώντας πιάτα που βασίζονται στην απλότητα και την ποιοτική πρώτη ύλη.

Η φιλοσοφία του sharing βρίσκεται στο επίκεντρο της εμπειρίας, με το μενού να προτρέπει τους επισκέπτες να δοκιμάσουν πολλές διαφορετικές γεύσεις στο ίδιο τραπέζι. Ανάμεσα στις επιλογές ξεχωρίζουν δημιουργικές εκδοχές αγαπημένων μεσογειακών πιάτων, όπως οι ντολμάδες και οι κολοκυθοκεφτέδες, αλλά και προτάσεις που αναδεικνύουν τα φρέσκα τοπικά προϊόντα.

Το μενού χωρίζεται σε πέντε ενότητες, προσφέροντας σαλάτες, dips και μικρά πιάτα για ξεκίνημα, επιλογές με λαχανικά, ψάρια και κρέατα, καθώς και επιδόρπια που ολοκληρώνουν ιδανικά το γεύμα.

Ξεχωριστή θέση κατέχει και η λίστα των ποτών. Τα signature cocktails, τα aperitifs και οι κλασικές συνταγές με σύγχρονες πινελιές συνοδεύονται από μια προσεγμένη wine list, η οποία περιλαμβάνει ετικέτες κυρίως από την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και επιλεγμένα κρασιά από την Ιταλία, την Ισπανία και την Αργεντινή.

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκονται τρεις άνθρωποι με σημαντική εμπειρία στον χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας, στοιχείο που αποτυπώνεται τόσο στη φιλοσοφία του εστιατορίου όσο και στη συνολική εμπειρία που προσφέρει.

Εξίσου εντυπωσιακός είναι και ο χώρος του Nima Social House. Με χωρητικότητα περίπου 90 ατόμων και σχεδιασμό από το καταξιωμένο MOB Design Studio, το εστιατόριο ξεχωρίζει για τη λιτή, σύγχρονη αισθητική του, όπου τα φυσικά υλικά, οι γήινες αποχρώσεις και οι καθαρές γραμμές δημιουργούν ένα φιλόξενο περιβάλλον. Η σχεδιαστική ταυτότητα του χώρου αντικατοπτρίζει και τη φιλοσοφία του Nima Concept Store, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που κάνει το νέο αυτό στέκι να ξεχωρίζει από την πρώτη κιόλας επίσκεψη.

Είτε πρόκειται για ένα χαλαρό δείπνο με φίλους, είτε για μια ιδιαίτερη έξοδο στην πόλη, το Nima Social House έρχεται να προσθέσει μια νέα γαστρονομική πρόταση στον χάρτη της Λάρνακας, συνδυάζοντας δημιουργική κουζίνα, ποιοτικές πρώτες ύλες και έναν χώρο που δύσκολα περνά απαρατήρητος.

>> Αγίου Ιωάννη 22, Λάρνακα. Τετ-Κ 18.30-00.00.

Με πληροφορίες από Checkincyprus.