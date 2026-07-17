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Εδώ γκρινιάζουμε για κορναρίσματα και σειρήνες... στην Κίνα έχουν πολυκατοικίες με ταράτσα αυτοκινητόδρομο

 17.07.2026 - 09:24
Εδώ γκρινιάζουμε για κορναρίσματα και σειρήνες... στην Κίνα έχουν πολυκατοικίες με ταράτσα αυτοκινητόδρομο

Στο Γκουιγιάνγκ της Κίνας, μια γέφυρα περνά πάνω από δεκάδες πολυκατοικίες, δημιουργώντας μια από τις πιο ασυνήθιστες αστικές γειτονιές στον κόσμο.

Η γέφυρα Shuikousi, γνωστή και ως Shuikousi Overpass, στην πόλη Γκουιγιάνγκ της Κίνας, είναι διάσημη επειδή περνά ακριβώς πάνω από μια σειρά πολυκατοικιών, δημιουργώντας ένα πραγματικά ασυνήθιστο περιβάλλον διαβίωσης.

Ολοκληρώθηκε το 1997 και πολύ σύντομα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ιδιαίτερου οικιστικού εγχειρήματος. Αντιμέτωπες με την έλλειψη διαθέσιμης γης για οικονομικά προσιτή κατοικία, οι τοπικές αρχές του Γκουιγιάνγκ αποφάσισαν να αξιοποιήσουν τον χώρο κάτω από τη γέφυρα, ανεγείροντας σειρά από πολυκατοικίες.

Η αξιοποίηση ενός ανεκμετάλλευτου χώρου και τα προβλήματα

Η ιδέα πίσω από την κατασκευή των κτιρίων κάτω από τη γέφυρα Shuikousi ήταν η αξιοποίηση μιας ανεκμετάλλευτης έκτασης κοντά στο κέντρο της πόλης, αντί η οικιστική ανάπτυξη να επεκταθεί προς τα προάστια. Με αυτόν τον τρόπο, οι κάτοικοι θα είχαν εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της γέφυρας, ανεγέρθηκαν περίπου δέκα κτίρια κατοικιών που προορίζονταν για χαμηλού ενοικίου και για τη μετεγκατάσταση κατοίκων. Σταδιακά προστέθηκαν και άλλα κτίρια στους εναπομείναντες κενούς χώρους κάτω από την αερογέφυρα Shuikousi.

Ωστόσο, υπήρχε ένα προφανές πρόβλημα, οι περισσότερες από δώδεκα πολυκατοικίες που υψώθηκαν μέχρι το επίπεδο της γέφυρας θα εκτίθεντο αναπόφευκτα στον θόρυβο της κυκλοφορίας και στις δονήσεις από τα διερχόμενα οχήματα. Παρ' όλα αυτά, λίγοι εξέφρασαν παράπονα. Τα πλεονεκτήματα θεωρήθηκαν σημαντικότερα από τα μειονεκτήματα και οι περισσότεροι προσαρμόστηκαν, αντιμετωπίζοντας τον θόρυβο και το ελαφρύ τρέμουλο ως χαρακτηριστικό της ιδιαίτερης κατοικίας τους.

Βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσης

Για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης, οι αρχές απαγόρευσαν τελικά τη διέλευση βαρέων φορτηγών από τη γέφυρα, μειώνοντας σε κάποιο βαθμό τόσο τον θόρυβο όσο και τις δονήσεις. Παρότι η περιοχή εξακολουθεί να μην είναι από τις πιο ήσυχες ή άνετες του Γκουιγιάνγκ, ενώ οι κάτοικοι δυσκολεύονται να εμποδίσουν τη σκόνη από τον δρόμο να εισέρχεται στα διαμερίσματά τους, τα χαμηλά ενοίκια και η μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα.

Σήμερα, η κοινότητα που έχει αναπτυχθεί κάτω από τη γέφυρα Shuikousi θεωρείται ένα καινοτόμο παράδειγμα διαχείρισης της αστικής πυκνότητας σε μια πόλη με περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια κατοίκους, όπου η διαθέσιμη γη είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

ΠΗΓΗ: gazzetta.gr

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