Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Κυριάκου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Λετυμπιώτης για επίσκεψη Γκουτέρες: «Δεν είναι εθιμοτυπική – Στέλνει μήνυμα σε όσους βολεύτηκαν με τη στασιμότητα»
Μια επίσκεψη τεράστιας πολιτικής σημασίας, η οποία αναμένεται να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα του Κυπριακού, βρίσκεται προ των πυλών.
Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Γέρι, στη Λευκωσία.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ., πριν από την τέλεση της κηδείας.
Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές για τη στήριξη της Παναγιώτας και της Αικατερίνης Λάμπρου, οι οποίες νοσηλεύονται στο εξωτερικό.
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