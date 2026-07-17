Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Κυριάκου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Γέρι, στη Λευκωσία.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ., πριν από την τέλεση της κηδείας.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές για τη στήριξη της Παναγιώτας και της Αικατερίνης Λάμπρου, οι οποίες νοσηλεύονται στο εξωτερικό.