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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Κυριάκου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 17.07.2026 - 08:53
Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Κυριάκου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Τη βαθιά της θλίψη εκφράζουν οι συγγενείς και φίλοι του Γεώργιου (Σερανού) Κυριάκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Γέρι, στη Λευκωσία.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ., πριν από την τέλεση της κηδείας.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές για τη στήριξη της Παναγιώτας και της Αικατερίνης Λάμπρου, οι οποίες νοσηλεύονται στο εξωτερικό.

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