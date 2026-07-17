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ΔΙΕΘΝΗ

Σάλος στις ΗΠΑ: Παντρεμένη σχολική αστυνομικός έκανε σεξ με συνάδελφό της μέσα σε γυμνάσιο την ώρα των μαθημάτων

 17.07.2026 - 08:13
Σάλος στις ΗΠΑ: Παντρεμένη σχολική αστυνομικός έκανε σεξ με συνάδελφό της μέσα σε γυμνάσιο την ώρα των μαθημάτων

Ένα πρωτοφανές σκάνδαλο συγκλονίζει την αστυνομία του Νάσβιλ στις ΗΠΑ μετά την αποκάλυψη ότι μια παντρεμένη σχολική αστυνομικός βιντεοσκοπούσε ερωτικές περιπτύξεις με συνάδελφό της μέσα στο γραφείο της σε γυμνάσιο της περιοχής, την ίδια ώρα που μαθητές και καθηγητές βρίσκονταν ακριβώς έξω από την πόρτα της.

Σύμφωνα με επίσημη έκθεση του Γραφείου Επαγγελματικής Λογοδοσίας, η 37χρονη Λίσα Βίντριος παραιτήθηκε από το από το πόστο της αφού παραδέχθηκε ότι συνευρέθηκε ερωτικά τουλάχιστον τέσσερις φορές με άλλον αστυνομικό –ο οποίος δεν είναι ο σύζυγός της– εντός του Γυμνασίου Madison, κατά τη διάρκεια του Μαΐου του 2025.

Ντοκουμέντα στο κινητό της τηλέφωνο

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν οι αρχές απέκτησαν πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο της 37χρονης. Στο υλικό που ανακτήθηκε, η αστυνομικός καταγράφεται να έχει σεξουαλική επαφή με τον εραστή της στον καναπέ του γραφείου της.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση, οι πράξεις αυτές γίνονταν ενώ «τα παιδιά βρίσκονταν μέσα στο κτίριο» και «τα μέλη του προσωπικού ακούγονταν να μιλούν στον διάδρομο, ακριβώς έξω από την πόρτα».

Οι συναντήσεις του παράνομου ζευγαριού δεν περιορίζονταν μόνο στον σχολικό χώρο. Η Βίντριος είχε καταγράψει επίσης ερωτικές επαφές εντός υπηρεσιακού περιπολικού, σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, ενώ και οι δύο αστυνομικοί βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία.

Μάλιστα, μία από τις συναντήσεις αυτές έλαβε χώρα στο πάρκινγκ ενός εγκαταλελειμμένου νοσοκομείου.

Από «πρόσωπο της αστυνομίας», στο κέντρο του σκανδάλου

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει έντονη αμηχανία στην ηγεσία της τοπικής αστυνομίας, καθώς η 37χρονη –πρώην πεζοναύτης με εννέα χρόνια θητείας– αποτελούσε το «πρόσωπο» της επικοινωνιακής καμπάνιας του τμήματος.

Το 2022, η 37χρονη και ο σύζυγός της (επίσης αστυνομικός) μετακόμισαν από το Σαν Ντιέγκο στο Νάσβιλ και έγιναν το πρώτο παντρεμένο ζευγάρι που αποφοίτησε ταυτόχρονα από την Ακαδημία Εκπαίδευσης. Η ίδια είχε επιλεγεί για να εκπροσωπήσει την τάξη της και είχε πρωταγωνιστήσει σε προωθητικό βίντεο της αστυνομίας, όπου δήλωνε περήφανη για τα τρία τους παιδιά και τη νέα τους ζωή στην «Πόλη της Μουσικής».

Οι πειθαρχικές συνέπειες και η «ύποπτη» σύνταξη

Η δράση του ζευγαριού τερματίστηκε απότομα στα τέλη Μαΐου του 2025, όταν το τμήμα έλαβε τις σχετικές πληροφορίες. Οι δύο αστυνομικοί αφοπλίστηκαν και αποκλείστηκαν άμεσα από κάθε υπηρεσία.

Η 37χρονη προχώρησε σε προ-ανακριτικό συμβιβασμό, αποδεχόμενη τις κατηγορίες για «συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε αστυνομικό» και «ανάρμοστη σεξουαλική δραστηριότητα εν υπηρεσία».

Της επιβλήθηκε ποινή αναστολής 30 ημερών και ακολούθως υπέβαλε την παραίτησή της.

Ο εραστής της, ένας έμπειρος αστυνομικός με 18 χρόνια προϋπηρεσίας στις τακτικές επιχειρήσεις , κατάφερε να αποφύγει την ανάκριση. Ενώ βρισκόταν υπό έρευνα, του χορηγήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 σύνταξη λόγω τραυματισμού εν υπηρεσία, με αποτέλεσμα οι ερευνητές της υπόθεσης να μην μπορούν πλέον να του πάρουν κατάθεση.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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