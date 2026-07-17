Τέλος στις ειδοποιήσεις από Waze και Google map; Στο στόχαστρο της Αστυνομίας οι εφαρμογές - Τι εξετάζει

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο Υπαστυνόμος του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, Τάσος Ασιήκκης, ανέφερε ότι το θέμα απασχολεί εδώ και καιρό την Αστυνομία.

«Γνωρίζουμε από καιρό αυτό το ζήτημα και μας προβληματίζει. Είχαμε αποφασίσει ότι σε κάποιο στάδιο θα πρέπει να δούμε πώς προχωρούμε και πώς το αντιμετωπίζουμε περαιτέρω», δήλωσε.

Αναφερόμενος σε δημοσίευμα που αφορά απόφαση ευρωπαϊκού δικαστηρίου, ο κ. Ασιήκκης εξήγησε ότι η Αστυνομία δεν έχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για το περιεχόμενό της.

«Πρόκειται για ένα δημοσίευμα που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας για μια απόφαση ευρωπαϊκού δικαστηρίου, για την οποία δεν έχουμε λάβει γνώση των περιεχομένων της. Θα επιδιώξουμε να μελετήσουμε το περιεχόμενο, ώστε να διαμορφώσουμε σαφή εικόνα και να αξιολογήσουμε κατά πόσο επιβάλλεται η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων εκ μέρους της Αστυνομίας», ανέφερε.

Εξηγώντας τη θέση της Αστυνομίας, σημείωσε ότι οι εφαρμογές αυτές συμβάλλουν στην επιλεκτική συμμόρφωση των οδηγών με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Ο λόγος που δεν συμφωνούμε με τη χρήση αυτών των εφαρμογών είναι ότι οι οδηγοί καθίστανται προσεκτικοί και βρίσκονται σε εγρήγορση μόνο στα σημεία όπου λειτουργούν συσκευές φωτοεπισήμανσης ή χρησιμοποιούνται ταχύμετρα, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση της παραβατικότητας, ιδιαίτερα σε σχέση με την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας», είπε.

Σε ό,τι αφορά τις σταθερές κάμερες φωτοεπισήμανσης, ο Υπαστυνόμος ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα απόκρυψής τους.

«Δεν υπάρχει τρόπος να τις κρύψουμε, ούτε και λόγος, αφού είναι εγκατεστημένες εδώ και χρόνια σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. Ωστόσο, όσον αφορά την αστυνόμευση, τις κινητές κάμερες και τους κινητούς ελέγχους, υπάρχει ανάγκη να μην δημοσιοποιούνται τα σημεία ελέγχου, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το στοιχείο του αιφνιδιασμού αποτελεί βασικό εργαλείο για την πρόληψη των τροχαίων παραβάσεων.

«Θα πρέπει να υπάρχει η έννοια του απροόπτου στους αστυνομικούς ελέγχους, καθώς τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η διεθνής εμπειρία καταδεικνύουν ότι όταν ο οδηγός δεν γνωρίζει πού θα πραγματοποιηθεί έλεγχος, παραμένει περισσότερο σε εγρήγορση και οδηγεί με μεγαλύτερη προσοχή», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο κ. Ασιήκκης διευκρίνισε ότι η Αστυνομία δεν αντιτίθεται στις εφαρμογές που ενημερώνουν για την κυκλοφοριακή κατάσταση ή άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

«Δεν εναντιωνόμαστε στο να υπάρχει μια εφαρμογή που ενημερώνει τον οδηγό για πυκνή τροχαία κίνηση, ώστε να μπορεί να την αποφύγει. Εκείνο στο οποίο εναντιωνόμαστε είναι η ενημέρωση για τα σημεία των αστυνομικών ελέγχων, ενώ υπάρχει και το ζήτημα της απόσπασης της προσοχής, καθώς τα σημεία αυτά μεταβάλλονται συνεχώς», κατέληξε.

Η Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι προς το παρόν δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για απαγόρευση των εφαρμογών, ωστόσο το θέμα βρίσκεται υπό αξιολόγηση, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται μετά τη μελέτη του σχετικού νομικού πλαισίου και των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

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