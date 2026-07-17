Επανήλθε δυναμικά ο Φειδίας - Το βίντεο όπου πέφτει από καρέκλα και η ανακοίνωση-έκπληξη που δεν περίμενε κανείς

Στο βίντεο, το οποίο ήδη συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές και κοινοποιήσεις, ο Φειδίας εμφανίζεται να πέφτει από μια καρέκλα, κλέβοντας τις εντυπώσεις με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, πριν προχωρήσει σε μια σημαντική ανακοίνωση.

«Είμαι ένας αποτυχημένος YouTuber και τα τελευταία δύο χρόνια ξεκίνησα ένα πολιτικό κόμμα, έγινα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τώρα, αυτό το καλοκαίρι, θέλω να αναβιώσω το κανάλι μου στο YouTube», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, δηλώνει ότι στόχος του είναι να επιστρέψει δυναμικά στη δημιουργία περιεχομένου και προσθέτει πως, αν η προσπάθειά του στεφθεί με επιτυχία, θα μοιραστεί με το κοινό του όλα όσα έμαθε, διδάσκοντας άλλους πώς μπορούν να γίνουν επιτυχημένοι YouTubers.