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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βγαίνει μπροστά και ξεκαθαρίζει η Αρχή κατά της Διαφθοράς - «Καμία σύγκρουση συμφερόντων για McIntyre»

 17.07.2026 - 11:21
Βγαίνει μπροστά και ξεκαθαρίζει η Αρχή κατά της Διαφθοράς - «Καμία σύγκρουση συμφερόντων για McIntyre»

Σε διευκρινιστική ανακοίνωση προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, απαντώντας σε δημόσιες τοποθετήσεις που, όπως αναφέρει, αμφισβητούν την εγκυρότητα και την αμεροληψία της διαδικασίας που ακολουθήθηκε πριν από την έναρξη της έρευνας για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», καθώς και της τελικής έκθεσης των Λειτουργών Επιθεώρησης, η οποία εγκρίθηκε από την Αρχή.

Η Αρχή επισημαίνει ότι η ανακοίνωση εκδίδεται κατ’ εξαίρεση για λόγους διαφάνειας, σημειώνοντας ότι, κατά κανόνα, απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των εργασιών της χωρίς την έγκριση του Επιτρόπου Διαφάνειας, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει δοθεί.

Παράλληλα, απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά από τον Επίτροπο Διαφάνειας, διευκρινίζοντας ότι όλες οι αποφάσεις της Αρχής λαμβάνονται συλλογικά από τα πέντε μέλη της και καταγράφονται σε σχετικά πρακτικά.

Αναφερόμενη στη διαδικασία επιλογής της Gabrielle McIntyre ως επικεφαλής της έρευνας, η Αρχή υποστηρίζει ότι επιδίωξε εξαρχής να αναθέσει την έρευνα σε αλλοδαπό νομικό εγνωσμένου κύρους, χωρίς προηγούμενη σχέση με την Κύπρο, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αμεροληψία της διαδικασίας.

Όπως αναφέρει, επικοινώνησε με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς και με πρόσωπα στην Ελλάδα, εξετάζοντας περίπου 25 υποψηφιότητες. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικά, ενώ αρκετοί υποψήφιοι δεν μπορούσαν να αναλάβουν λόγω των απαιτήσεων της έρευνας. Τελικά, κρίθηκε ότι η κ. McIntyre ήταν το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της διαδικασίας, απορρίπτοντας ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς ότι ο διορισμός της ήταν προαποφασισμένος ή υποκινούμενος από αλλότρια κίνητρα.

Σε ό,τι αφορά τις αναφορές περί σύγκρουσης συμφερόντων, η Αρχή σημειώνει ότι όλοι οι Λειτουργοί Επιθεώρησης υπογράφουν δήλωση μη ύπαρξης συμφέροντος, η οποία ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Προσθέτει ότι εξέτασε τους σχετικούς ισχυρισμούς για την κ. McIntyre και κατέληξε πως δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Μάλιστα, αναφέρει ότι παρόμοιοι ισχυρισμοί που τέθηκαν ενώπιον της Προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου απορρίφθηκαν.

Καταληκτικά, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς υπογραμμίζει ότι, με την παράδοση της τελικής έκθεσης στον Γενικό Εισαγγελέα, όπως προβλέπει η νομοθεσία, το έργο της έχει ολοκληρωθεί και πλέον αρμόδιοι για τις περαιτέρω ενέργειες είναι οι υπόλοιποι θεσμοί της Δημοκρατίας.

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