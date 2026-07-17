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ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση σκύλου σε 66χρονο στην Ελλάδα - Τον τραυμάτισε σοβαρά, νεκρό το σκυλί του

 17.07.2026 - 11:39
Άγρια επίθεση σκύλου σε 66χρονο στην Ελλάδα - Τον τραυμάτισε σοβαρά, νεκρό το σκυλί του

Ένα σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής στα Βριλήσσια, εκεί όπου ένα σκυλί, διέλαθε της προσοχής του κηδεμόνα του, τραυμάτισε σοβαρά έναν 66χρονο, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο, ενώ επιτέθηκε και σκότωσε το σκυλί του τραυματία. Για την υπόθεση, συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του σκυλιού.

Πώς έγινε το συμβάν
Το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από φούρνο της περιοχής, με την 48χρονη γυναίκα, να εισέρχεται εντός του καταστήματος για να ψωνίσει. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, φρόντισε να δέσει τον σκύλο της έξω από το αρτοποιείο, όμως αυτός κατάφερε να λυθεί και να επιτεθεί στον 66χρονο, που περνούσε από το σημείο με το δικό του σκυλί.

Ο σκύλος όρμησε στον 66χρονο, δαγκώνοντάς τον σε χέρι, μηρό, ωμοπλάτη και γόνατο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά. Ακολούθως, επιτέθηκε και στο σκυλί του 66χρονου, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Ο 66χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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