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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στη Λεμεσό: Αναμένουν έγκριση από τους γιατρούς για να λάβουν κατάθεση από τη 46χρονη

 17.07.2026 - 12:28
Τραγωδία στη Λεμεσό: Αναμένουν έγκριση από τους γιατρούς για να λάβουν κατάθεση από τη 46χρονη

Επανήλθε στις αισθήσεις της η γυναίκα, 46 ετών, η οποία έπεσε θύμα απόπειρας φόνου από τον 55χρονο σύζυγό της, στις 30 Ιουνίου, στη Λεμεσό, με τους αστυνομικούς ανακριτές να βρίσκονται σε αναμονή για τη λήψη κατάθεσης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 46χρονη ξύπνησε από την καταστολή και συνεχίζει να νοσηλεύεται, σε σοβαρή κατάσταση, στο Τμήμα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, την ίδια ώρα που οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διερεύνησης της οικογενειακής τραγωδίας.

Οι αστυνομικοί ανακριτές αναμένουν την έγκριση από τους θεράποντες ιατρούς, για να λάβουν κατάθεση από το θύμα, η οποία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης και να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 55χρονος σύζυγος της, που ήταν αστυνομικός, παρουσιάστηκε για υπηρεσία λίγο μετά τις 6 το πρωί της Τρίτης, 30 Ιουνίου, και αφού χρεώθηκε το υπηρεσιακό του όπλο, ανέφερε πως θα αναχωρούσε για κάποια δουλειά και θα επέστρεφε σε πέντε λεπτά. Ακολούθως συναντήθηκε με τη σύζυγο του, έξω από το Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα, στην οδό Ιλισίων, όπου φαίνεται να ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση και διαπληκτισμό.

Πολίτης επενέβη, όταν αντιλήφθηκε τον καυγά, που γινόταν εντός του αυτοκινήτου της 46χρονης, με τον 55χρονο να του ζητά να αποχωρήσει, απειλώντας τον με το υπηρεσιακό του όπλο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την μαρτυρία, ο 55χρονος  έστρεψε το όπλο προς τη σύζυγο του και την πυροβόλησε, πριν αυτοπυροβοληθεί και θέσει τέρμα στη ζωή του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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